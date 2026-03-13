Az elmúlt két év második legrosszabb teljesítményével nyitotta az évet az építőipar

A tavaly decemberi felpattanás után masszív kijózanodással ért fel a hazai építőipar januári teljesítménye. A KSH közlése szerint előző év azonos időszakához mérten ugyanis a nyers adat szerint 11,4, munkanaptényezővel kiigazítva pedig 9,6 százalékkal esett vissza a teljesítmény. Decemberhez mérten pedig 8,8 százalékos volt a visszaesés mértéke.

Ennél rosszabb teljesítményre legutóbb tavaly augusztusban volt példa, amikor 15,2 százalékkal zuhant az ágazat kibocsátása, ugyanakkor a mostani adat a második legrosszabb az elmúlt két évben.

Ha 2021-es év havi átlagához nézzük, akkor a decemberben kimutatott stagnálás után most 9 százalékos elmaradás látszik.

Az ágazat masszív visszaesése főként az út és vasútépítések meredek zuhanásának eredménye. A statisztikai hivatal jelentése szerint ugyanis az épületek építése 9,6, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal csökkent, utóbbi belül pedig a nagyobb részt kitevő út, vasút építése alágazat termelése 25,6 százalékkal esett vissza.

A megkötött új szerződések volumene is csökkent, 6 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 14,5 százalékkal csökkent, az egyéb építmények építésére vonatkozóké viszont 29,3 százalékkal nőtt.

Így összességében az építőipari vállalkozások január végi szerződésállományának volumene 18,8 százalékkal haladta meg a 2025. januárit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 3,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké pedig 30,5 százalékkal nagyobb volt.