Az EU is tényfeltáró missziót küldene a Barátság kőolajvezetékhez

Az Európai Bizottság tényfeltáró misszió küldését javasolta a Barátság kőolajvezetékhez, hogy megpróbálja rendezni a Kijev és Budapest közötti vitát, és ezáltal feloldja a magyar vétót, ami gátolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, írja a Politico.

„Javaslatot tettünk a csővezeték ellenőrzésére irányuló misszió létrehozására” – mondta Anna-Kaisa Itkonen, a Bizottság szóvivője, hozzátéve, hogy Ukrajna még nem válaszolt a kérésre.

Fotó: DANIEL NEMETH / MOL

Magyarország hetek óta elutasítja ugyanis a 90 milliárd eurós EU-hitel jóváhagyását Ukrajnának arra, hivatkozva, hogy az ukránok szándékosan nem indítják újra az olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. A vezetéken január vége óta nem érkezik olaj, miután egy orosz támadásban megsérült. Az ukránok szerint a hiba nehezen javítható.

Az EU-nak egyébként már van egy másik ötlete is arra, hogyan juthatna hitelhez Ukrajna a magyar és a szlovák vétó ellenére is.

A héten egyébként Magyarország is kiküldte a vezetékhez a saját csapatát Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának vezetésével, hogy lépjen kapcsolatba az ukrán vezetéssel és látogassanak el a vezetékhez, megvizsgálni a helyzetet.