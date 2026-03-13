Az EU megvonhatja a Velencei Biennále támogatását, ha meghívják az oroszokat is

Az Európai Bizottság figyelmeztette a Velencei Biennále szervezőit, hogy megvonhatja a finanszírozást, ha lehetővé teszik Oroszország részvételét az eseményen. A bizottság közölte: az etikai normák megsértése szerződésszegésnek minősülne, ami a 2 millió eurós támogatási megállapodás felfüggesztéséhez vezethet. (Az a 2 millió eurós támogatás a művészeti fesztivál filmes projektjeit segíti.)

A bizottság szóvivője, Thomas Régnier azt mondta, nem tudja előre megmondani, hogy az EU jogászai végül szerződésszegésnek minősítik-e a döntést, de hangsúlyozta: Oroszország bevonása nem áll összhangban az európai értékekkel és etikai normákkal. „Ha szerződésszegés történik… a bizottság megszünteti vagy felfüggeszti a szerződést” – tette hozzá.

Fotó: RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

A Biennále szervezői a múlt héten jelentették be, hogy Oroszország részt vehet a május 9. és november 22. között megrendezésre kerülő kiállításon. A döntés heves felháborodást váltott ki, Ukrajna azzal vádolta a szervezőket, hogy színpadot biztosítanak a háborús bűnök kifehérítéséhez. Huszonkét ország külügy- és kulturális miniszterei felszólították a szervezőket, hogy gondolják újra a döntést. Levelükben az ukrán kulturális élet és örökség szisztematikus pusztítására hivatkoztak, amelynek során legalább 342 művész halt meg, 1685 kulturális örökségi helyszín, valamint 2483 kulturális intézmény sérült meg vagy semmisült meg. (Guardian)