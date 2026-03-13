Betiltotta a rendőrség a transzok diszkriminálása elleni tüntetést

A BRFK határozatban tiltotta be a március 31-re meghirdetett, a transzok mellett kiálló tüntetést. A demonstrációra a transzneműek láthatósági világnapjára kértek a szervezők engedélyt, hogy „a transznemű embereket érő erőszakra, diszkriminációra és megbélyegzésre” hívják fel a figyelmet.

A bejelentett gyűlést az Igazszágügy Minisztérium Szabadság téri épülete elé hirdették meg, a bejelentésük szerint amellett akartak kiállni, hogy a méltóság, a jogegyenlőség és a szabadság mindenkit megillet, a nemi identitásától vagy szexuális irányultságától függetlenül.

Fotó: Bankó Gábor/444

A rendőrség azonban a demonstrációt március 11-i határozatában megtiltotta, méghozzá a tavaly áprilisi „gyermekvédelmi” alaptörvény-módosításra hivatkozva. Ekkor írta a Fidesz alaptörvénybe, hogy a „gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való joga” a többi alapvető jognál is erősebb - erre hivatkozva tiltották be aztán a Pride-ot, amit aztán ennek ellenére megtartottak, méghozzá minden korábbinál nagyobb részvétellel.

A rendőrség a tiltó határozatában azt hangsúlyozza, hogy az alaptörvény-módosítás miatt nem volt mérlegelési lehetőségük, kötelező volt betiltaniuk a gyűlést, annak már a meghirdetett célja alapján is.

A döntés paradoxona, hogy a demonstráció többek között éppen a betiltás indoklásául szolgáló, alaptörvénybe írt diszkrimináció ellen kívánt tiltakozni. „A gyűlés célja előmozdítani az LMBTQI emberek jogainak elismerését és védelmét: a diszkriminatív jogszabályok eltörlését, a gyűlölet-bűncselekmények eltörlését” - állt a hivatalos bejelentésben, melyet a rendőrség elutasított.