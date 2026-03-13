Donald Trump arról beszélt a G7 vezetőinek, hogy Irán hamarosan megadja magát, de Teheránban már nem él olyan vezető, aki ezt be tudná jelenteni

Donald Trump egy szerdai online G7-megbeszélésen azt mondta a résztvevő vezetőknek, hogy Irán hamarosan megadja magát – közölte az Axiosszal három, a beszélgetés tartalmáról tájékoztatott G7-ország tisztviselője. Trump azt is sugallta, hogy Teheránban már nem él olyan vezető, aki képes lenne ezt hivatalosan bejelenteni.

Nem sokkal a G7-egyeztetés után Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei kiadta első nyilvános nyilatkozatát, amelyben megfogadta, hogy az ország folytatja a harcot. Az iráni állami televízióban leadott üzenetben Hámenei megfogadta, hogy megbosszulja az iráni „mártírokat”, és új frontokat nyit a háborúban olyan területeken, ahol az ellenségnek kevés tapasztalata van és különösen sebezhető. Hámenei azt is mondta, hogy Irán továbbra is fenyegetni fogja a Hormuzi-szorost.

Trump egyébként korábban könnyűsúlyúnak nevezte Irán új legfelsőbb vezetőjét, és az Axiosnak azt mondta: Ali Hámenei ajatollah fiának hatalomra kerülése elfogadhatatlan lenne az Egyesült Államok számára.

A G7 vezetői egyre inkább aggódnak a háború gazdasági következményei miatt, arra kérték Trumpot, hogy gyorsan zárja le a háborút, és hangsúlyozták, hogy a Hormuzi-szoros biztonságát mielőbb garantálni kell – mondta két, a megbeszélésen elhangzottakról tájékoztatott forrás az Axiosnak. Trump azt állította, hogy a helyzet javul a Hormuzi-szorosnál, és szerinte a kereskedelmi hajók hamarosan újraindíthatják a forgalmat a térségben. Ugyanazon az éjszakán azonban legalább két tankhajó kigyulladt Irak partjainál. A források szerint Trump a beszélgetés során „kétértelmű és elköteleződés nélküli” volt a háború céljait és lezárásának időzítését illetően, határidőt nem adott, de kijelentette „be kell fejeznünk a munkát”, hogy öt éven belül ne robbanjon ki újabb háború Iránnal.

Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök a hívás során arra kérték Trumpot, hogy ne engedje Moszkvának kihasználni a háborút, és ne kapjon szankciókönnyítést – mondta két tisztviselő. Néhány órával később Vlagyimir Putyin különmegbízottja, Kirill Dmitrijev Floridában találkozott Trump tanácsadóival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, hogy a globális energiaválságról tárgyaljanak. Nem sokkal később a három európai vezető tiltakozása ellenére az amerikai pénzügyminisztérium egy hónapos mentességet jelentett be az orosz olajra vonatkozó szankciók alól. (Axios)