Donald Trump szerint nagy megtiszteltetés az iráni rezsim tagjait megölni

külföld

Az Egyesült Államok elnöke egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben azt írta, hogy „nagy megtiszteltetés” az iráni rezsim tagjainak megölése.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

A Truth Socialös posztjában arról is írt, hogy,

„Az iráni haditengerészetnek vége, a légierőjük már nem létezik, a rakétáikat, drónjaikat és minden másukat folyamatosan megsemmisítjük, a vezetőiket pedig eltöröltük a föld színéről. Páratlan tűzerővel rendelkezünk, korlátlan lőszerrel és rengeteg idővel – figyeljék meg, mi történik ezekkel az őrült gazemberekkel ma. Negyvenhét éven át ártatlan embereket öltek szerte a világon, most pedig én, az Amerikai Egyesült Államok 47. elnökeként, megölöm őket. Micsoda nagy megtiszteltetés ezt megtenni!”

