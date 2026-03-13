Donald Trump szerint nagy megtiszteltetés az iráni rezsim tagjait megölni

Az Egyesült Államok elnöke egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben azt írta, hogy „nagy megtiszteltetés” az iráni rezsim tagjainak megölése.

A Truth Socialös posztjában arról is írt, hogy,

„Az iráni haditengerészetnek vége, a légierőjük már nem létezik, a rakétáikat, drónjaikat és minden másukat folyamatosan megsemmisítjük, a vezetőiket pedig eltöröltük a föld színéről. Páratlan tűzerővel rendelkezünk, korlátlan lőszerrel és rengeteg idővel – figyeljék meg, mi történik ezekkel az őrült gazemberekkel ma. Negyvenhét éven át ártatlan embereket öltek szerte a világon, most pedig én, az Amerikai Egyesült Államok 47. elnökeként, megölöm őket. Micsoda nagy megtiszteltetés ezt megtenni!”