„Ez kettőnk jövőjét tükrözi. Meg a Louis Vuittont”

„Szeretem a shoppingot, a szép, egzotikus utazásokat, minden, ami dolce vita, az nekem fontos, nincs abban semmi elítélendő, hogy meg akarom találni a szerelmet és a pénzt egy férfiban”

– csapott bele a közepébe a 44 éves Györgyi, aki Olaszországban, azon belül is Riminiben él, és az RTL társkereső realityjének segítségével találná meg a z igazit pénzt.

A Határtalan szerelem előző évadából már kiderült, hogy a műsor koncepciója nem sokban különbözik a gazdás társkeresőtől, csak itt kevesebb a ganézás, illetve repülőre is kell ülni. Itt ugyanis magányos, külföldön élő magyarokat próbálnak Magyarországon élő magyarokkal összepárosítani, hogy aztán azon lamentálhassanak, elhagyják-e hazájukat a szerelemért vagy sem.

Ahogy korábban, most is Köllő Babett lett a matchmaker, ő az, aki elmondása szerint a mesterséges intelligencia segítségével hozza össze a párokat. Köllő szerint azt is az AI javasolta neki, hogy az egyik társat kereső nő csak online randikon vegyen részt. Méghozzá azért, mert terhes, és emiatt most „óvni kell”.

Antónia Coloradóban él, 42 éves, és orvosa javaslatára vállalt gyereket egy spermadonor segítségével, „nehogy kifusson az időből”. Hétéves kora óta él az Egyesült Államokban, bemutatkozása szerint „single mom by choice”, és direkt magyar származású spermadonort választott, méghozzá kék szeműt.

„Úgy nézem a családot, ahogy a Biblia nézi a családot. Szeretném, ha neki is lenne valamilyen tapasztalata a Bibliából, hogy a család milyen fontos, hogy mi ketten lennénk, akire a gyerek felnéz”

– mondta Antónia, aki ezután vagy nyolc férfival videócsetelt, hogy mindegyik beszélgetés tizedik percében felálljon és megmutassa a terheshasát. Végül két olyan pasit választott, akik kevésbé borultak meg a látványtól, és akik mindemellett még keresztények is.