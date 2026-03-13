Félszáz és 13 – dicső napja volt pénteken a vasútnak

Péntek 13-a van, mégis szakmányban hozta ma jó híreket Hegyi Zsolt MÁV-vezér. Délelőtt arról számolt be, hogy Félszáz!, azaz hogy már ötven tehervonat ment végig a Budapest-Belgrád vasútvonalon, az ötvenedik épp ma, péntek délelőtt lépett ki a határon.

A közel ezermilliárd forintból újjáépített, hosszú évekig lezárt vasútvonalon február 27-én hajnalban gördült végig az első tehervonat. Hegyi Zsolt akkor is látott okot az ünneplésre, a „rendszeres teherforgalom” elindulását jelentette be. Igen, azóta eltelt több mint két hét, vagyis 15 nap alatt ment végig az 50 vonat. Ami azt jelenti, hogy napi 3.

De ezt most fejezem be, egyrészt mert Hegyi Zsolt maga írta le, hogy „félrevezető volna ebből napi átlagot visszaosztani az első, bő két hétre”, és hogy „a számháborút megelőzendő gyorsan leszögezem: ezt nem tartom rossz részeredménynek”. Tegyük hozzá, hogy miután az első négy nap alatt mindössze hét vonat használta a szupervasutat (Szerbiában 200-zal mehetnek rajta majd a személyvonatok, Magyarországon ennél picit megfontoltabban, de hát hová rohanjunk), a tendencia tényleg javuló.

Délutánra ráadásul újabb, a Budapest-Belgrádhoz kötődő jó hírrel érkezett a MÁV-vezér: elkészült az első megemelt, akadálymentes peron a Keletiben, éppen a 13-as vágánynál, éppen 13-án. Történetesen ott, ahová majd belgrádi vonatok is érkeznek, illetve ahonnan indulnak. Ráadásul a megemelt peron két oldalán a vágányokat is korrigálták, jövőre pedig további 2 peron megemelését és egy új vágány kiépítését tervezik.



