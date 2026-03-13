Németh Kristóf azt állítja, hogy a Barátok köztben az anyját alakító Fodor Zsóka évtizedekkel ezelőtt kérdés nélkül rámarkolt a nemi szervére

„Amikor bekerültem a Barátok köztbe, és az első napon bementem a stúdióba, Fodor Zsóka volt az első, akivel összetalálkoztam. És azt mondta: »Na fiacskám, most már családtag vagy, csomagellenőrzés«. És egy hatalmas mozdulattal, mint egy úszónő, tiszta erőből bemarkolt a két lábam közé”

– mondta Németh Kristóf a 24.hu szemléje szerint, amikor Bochkor Gábor csütörtöki rádióműsorában a férfiakat ért zaklatásról beszélgettek.

Fodor Zsóka a Barátok köztben Németh Kristóf anyját alakította, a sorozatban a 2000-es évek elejétől szerepeltek együtt. Németh Kristóf azt mondta, a történteken meglepődött, és próbált mosolyogni, de nem sikerült neki.

„Szó szerint a földbe gyökerezett a lábam. De igyekeztem belenézni Zsóka szemébe. És aztán többen mondták, látták a rémült tekintetemet. Pedig én azt hittem, hogy mosolyogtam. Csak ez kívülre nem jött ki. Belül viszont éreztem egy mosolykésztetést, hogy megpróbálom azzal elütni. De aztán Zsóka annyit mondott: »Jól van, kisfiam, ez rendben van, ez jöhet«. Nekem így kezdődött a Barátok közt-sztorim.”

Ehhez hozzátette, szerinte nem mindegy, van-e alá- és fölérendeltségi viszony a szereplők között, de ehhez hozzátette, hogy ilyen szempontból az egyetem is más világ volt, több színházi vezetőt is ismer, akik aktívan abuzáltak annak idején.

Németh Kristóf Fotó: Kristóf Balázs/444

Egy másik sztorit is elmondott, hogy harminc évvel ezelőtt Psota Irén is tett egy megjegyzést, amikor Németh bekerült a Budapesti Kamaraszínházba. „Az első darab, amiben próbáltam, Dürrenmattnak Az öreg hölgy látogatása volt. És, amikor először szembetalálkoztam életem egyik ikonjával, Psota Irén művésznővel, aki akkor már közel nyolcvan volt, ezt találta mondani: »Micsoda gyönyörű, magas, izmos fiatalember. Magán miért van még ruha?«. Neki ez volt az első kérdése, és ebből nagyon jópofa barátság indult ki. Nekem ez volt az első szexuális megjegyzés, amit kaptam, de persze ezt senki nem gondolta komolyan.”