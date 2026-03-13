Karácsonyék levágják a fákról az illegális választási plakátokat

Elklezdték levágni Budapesten a fákra gyorskötözővel, engedély nélkül feltett választási plakátokat - erről Karácsony Gergely főpolgármester tett ki egy posztot, ezzel a szöveggel:

„A város zöldje közös értékünk, nem politikai hirdetőfelület. Aki Budapestért akar dolgozni, az kezdje azzal, hogy tiszteletben tartja Budapest értékeit.”

A mellékelt fotón egy kéz éppen metszőollóval vágja le az utcai fáról a plakátokat:

Mint a Telex írja, korábban már Bardóczi Sándor is felhívta a figyelmet problémára: Budapest főtájépítésze azt írta, hogy „a fővárosi fák nem hirdetőoszlopok”, és hogy fákra nem is engedélyezik kampányplakátok kihelyezését, ezért azokat a Főkert munkatársai levágják. Bardóczi posztja szerint a gyorskötözők megsérthetik a fakéreg alatti szállítószöveteket, ami károsíthatja a fák egészségét is.