Kisgyerek és állat - 1. rész (Szily László: Idegtartás - 20. fejezet)

Szily László, a 444.hu újságírója olvassa fel saját könyvét ebben a podcast sorozatban.

Kés, villa, olló gyerek kezébe nem való. És mi a helyzet a házi kedvencekkel? Kétféle szülő létezik: aki ellenáll a gyerek könyörgésének, és aki nem. Mi vár ránk az utóbbi esetben? Milyen állatot vigyünk haza kisgyerekes szülőként és milyen kalandokkal kell majd szembenéznünk? Erre próbál meg a 20. fejezet első részében felkészíteni minket a szerző, természetesen saját, szürreális, gyerekkori élményein keresztül.

Az epizódhoz mellékeltünk pár eredeti Szily-rajzot is a nyomtatott könyvből, ami megvásárolható a 444 shopjában.

