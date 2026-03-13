Kizárólagos vadászati lehetőséget kapott a Balaton-felvidéken Rogán-Szendrei Cecília egyik névadó férje (nem a miniszter)

A Balaton-felvidék egy meghatározott területén csak Szendrei Dániel és vadászbarátai űzhetik a vadat, írja a HVG. Az 540 hektáros terület a házaspár tihanyi villájától alig 20 percnyi autóútra, Dörgicse és Balatonudvari között elterülő Becsérpusztán van. Az üzemeltetője az állami erdészet, a hasznosításról tavaly júniusban kötöttek szerződést Szendrei Dániellel, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal előző feleségének, Rogán-Szendrei (született Gaál) Cecíliának a férjével.

Rogán Cecíliáék érkeznek Orbán Viktor kötcsei eligazítására 2023. szeptember 9-én Fotó: Németh Dániel/444

A megállapodás értelmében Szendrei bérvadászként a teljes területen „kizárólagosan magát és vendégeit vadásztatja, ami annyit tesz, hogy más egyáltalán nem űzheti a vadakat azon a területen (…) a szerződés azt is lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben kísérő nélkül hajtsák fel a célpontot” – írja a lap, hozzátéve: alapesetben csak az erdészet egy-egy szakemberével együtt lehetne cserkelni vagy magaslesről levadászni állatot.

A szakemberek szerint szokatlan ezen a területen egy ilyen kizárólagos szerződés, amit egyébként a lap szerint nem is automatikusan kapott meg Szendrei. Az állami erdészet munkatársai elsőre visszautasították a területhez kötött kizárólagos bérvadászati szerződést, aztán a lap szerint „fentről érkezhetett” beavatkozás, hogy „a kormánnyal igen szoros kapcsolatokat ápoló család” ilyen elbánásban részesülhessen.