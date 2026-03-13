Lemondott Ézsi Robin, a Nyírő Gyula kórház főigazgatója, akinek a vezetése alatt a működőképesség határára került az intézmény

„A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója benyújtotta lemondását, amit a belügyminiszter elfogadott, így dr. Ézsi Robin főigazgatói megbízatása 2026. 03. 14. napjával megszűnik” – jelentette be pénteken a honlapján az Országos Kórházi Főigazgatóság.

A főigazgatói feladatokat - a szervezeti és működési szabályzat szerint - ideiglenesen az intézmény orvosigazgatója veszi át. Ő az intézménybe tavaly ősszel kinevezett dr. Sárosi Andrea. A főigazgatói poszt betöltésére pályázatot írnak ki. Az OKFŐ közleménye szerint az intézmény szakmai működését és a fővárosi pszichiátriai ellátásszervezést áttekintő szakmai testület folytatja munkáját.

Ézsi Robin távozásához minden bizonnyal a kórház működésének súlyos működési zavarai vezettek. A nyírős kinevezése előtt üzemorvosként dolgozó, előtte az asztrológiát és mágiát oktató Nimród Életbölcseleti Akadémiát vezető Ézsi Robin 2024 elején kezdődött főigazgatósága alatt 15 magasan kvalifikált pszichiáter szakorvos mondott fel a Nyírőben, ahol így kritikus orvoshiány alakult ki.

Ezután a budapesti pszichiáterek február közepén a Nyírő OPAI vezetési válsága miatt úgy döntöttek: felmondják az önként vállalt túlmunkát az ügyeleti ellátásban. Az orvosi kamara petíciót indított, amiben tömegek követelték Ézsi menesztését. A helyzet a múlt héten tovább eszkalálódott, amikor újabb 19 orvos adta be a felmondását a kórházban, ami így a működésképtelenné vált volna.