Már ügyfélkapun is jön a kormányzati propaganda a kampányhajrában

Kampányüzenet-szerű levelek érkeznek az ügyfélkapura: több olvasónk is jelezte, hogy a NAV kéretlen üzeneteket küld.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tömegesen kiküldött leveleiben nem valamilyen kellemesen váratlan adó-visszatérítés folyósításáról vagy kellemetlen elmaradt befizetésről van szó, hanem személyre szabott kormányzati kommunikációs panelt küldenek ki.

„Magyarország Kormányának Családi Adócsökkentési Programja az Ön 2026. januári jövedelmét a következő összeggel növelte:”

– így kezdődik a kampánylevél, mely forintosítja, hogy mennyi az aktuális havi adókedvezmény.

Hasonló levelet kaptak, akik nem családi, hanem valamilyen egyéb adókedvezményre jogosultak, így a 25 év alatti szja-mentesség érintettjei is most havonta léphetnek be az emailes értesítés után aggódva a fiókjukba, hogy konstatálják: a hatóság csak spamekkel bombáz.

Korábban az adóhatóság nem küldött hasonló üzeneteket az ügyfélkapun keresztül az igénybe vett személyi kedvezményekről, csak a választás előtti időszakban jutott ez eszükbe, bár ők kampánytevékenységet jogszerűen nem folytathatnak.

Az inboxomban lejjebb egyébként a Kormányzati Tájékoztató Központ értesítése szerepel: a KTK továbbra is bőszen használja az oltásról szóló tájékoztatókra feliratkozók adatait. A napokban Orbán Viktor hol az ukránokkal riogatva kér emailben, hogy menjek ki a Kossuth téri kampánygyűlésére, hol a benzinárat és Zelenszkijt emlegetve kér, hogy töltsem ki az aktuális nemzeti petíciót.