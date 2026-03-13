Mit hozhat a filmeknek, a sorozatoknak és a hírtelevízióknak a Warner Bros. új vevője?

Sokan féltették a film- és a streamingipar jövőjét, amikor tavaly a Netflix megegyezett a Warnerrel való fúzióról.

A Netflixet azóta túllicitálta a Paramount, a félelmek megmaradtak, csak kicsit átalakultak.

Miért kockázatos ez az üzlet a CNN számára, és mit várhatnak az HBO előfizetői?

Általános pánik uralkodott el a szórakoztatóiparon, és a nyugati közvélemény egy részén is, amikor tavaly decemberben bejelentették, hogy a Netflix megvásárolja a Warner Bros. stúdió- és streamingüzletágát. Attól tartottak, hogy egyetlen cég kezébe kerül Hollywood egyik legnagyobb stúdiója és a streamingpiac vezető platformja, ami alapjaiban boríthatja fel az iparág erőviszonyait, nem beszélve arról a veszélyről, hogy a streaminglogika végleg maga alá gyűri a hagyományos filmipart. A szakértők azonban arra figyelmeztettek, hogy az ügylet korántsem biztos, hogy meg is valósul majd, és nekik lett igazuk, hiszen aztán a Paramount Skydance az ellenajánlatával túllicitálta a Netflixet, amely ezzel már nem tudott versenyezni, és végül február végén ki is szállt az ügyletből.

Azonban azzal, hogy a Paramounthoz kerül a Warner, újra csak példátlan médiakonglomerátum jöhet létre, mely domináns lenne a filmgyártásban, a streamingiparban és a televíziós hírszolgáltatásban is. Azaz csökkentené a versenyt és a tartalmi sokszínűséget, melyhez még hozzájön az is, hogy az új cég egyszerre ellenőrizne két vezető hírtelevíziót, a CNN-t és a CBS Newst is, és a tulajdonosi kör jó kapcsolata Donald Trumppal azt vetíti előre, hogy jelentős politikai nyomás nehezedne az eddig független CNN szerkesztőségére is. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy az ügylet lezárása előtt jelentős akadályok tornyosulnak, és ha az olvasónak ezen a ponton deja vu érzése támad, az nem véletlen:

ugyanott tartunk, mint három hónappal ezelőtt, csak a szereplők változtak.

Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

Visszaelőzött a Paramount

Valójában az első ajánlatot még szeptemberben a Paramount tette. Mégpedig nem sokkal azután, hogy a stúdiót augusztusban felvásárolta a David Ellison – a techmilliárdos Larry Ellison fia – vezette Skydance (ezért Paramount Skydance a hivatalos neve, de az egyszerűség kedvéért maradjunk a Paramountnál.) Ahogy azt a decemberi cikkünkben is írtuk, Ellison három nappal a Netflix-üzlet bejelentése után nemhogy ráígért a rivális ajánlatára, de a Warner vezetőségét megkerülve közvetlenül a részvényesekhez fordult. A taktika sikeres volt, február végén be is jelentették a megegyezést a Warnerrel.

A Paramount és a Netflix sem véletlenül akarta az üzletet: a Warner megszerzésével az új tulajdonos egyszerre jutna hozzá Hollywood egyik legnagyobb filmstúdiójához (rengeteg filmklasszikussal), az HBO prémium tévémárkához és a Max streamingplatformhoz – olyan franchise-okkal, mint a Harry Potter, a DC-univerzum vagy a Trónok harca. De a csomaghoz még nagy amerikai tévécsatornák (CNN, TNT, Discovery Channel), nemzetközi sportközvetítési jogok és videojáték-fejlesztő stúdiók is tartoznak.

Ha sikerülne lezárni az üzletet, ez azt jelentené, hogy a Paramount a Netflixhez és a Disneyhez mérhető szórakoztatóipari óriássá válna, legyen szó filmiparról vagy a hagyományos televíziózásról, a streamingben pedig a Paramount+ 79 millió előfizetőjéhez hozzácsaphatná az HBO Max csaknem 120 millió fős előfizetői táborát. Ez pedig máris átvezet bennünket az egyik legnagyobb buktatóhoz, ami az üzlet előtt áll.

David Ellison Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP