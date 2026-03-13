Négyen meghaltak az Irakban lezuhant amerikai gép hatfős személyzetéből

Az Irakban lezuhant katonai utántöltő repülőgép fedélzetén tartózkodó hatfős személyzet négy tagja meghalt, közölte pénteken az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága, a Centcom. A repülőgép-szerencsétlenségről az amerikai haderő korábban azt közölte, hogy egy incidens során következett be, amelyben egy másik repülőgép is érintett volt, és az esethez „sem ellenséges, sem baráti tűznek” nem volt köze. A másik gép biztonságban leszállt.

Egy KC-135-ös légi utántöltő 2024 októberében a török légtérben Fotó: MUSTAFA CIFTCI/Anadolu via AFP

A KC-135 elvesztése után folytatódnak a mentési erőfeszítések – írja a BBC a Centcom tájékoztatása nyomán. A Boeing által gyártott „tartálygépek” vagy „légi benzinkutak” képesek repülőgépek levegőben történő utántöltésére, és jelentős szerepet játszanak az amerikai katonai műveletekben. Az első Öböl-háborúban széles körben alkalmazták őket a vadászgépek és bombázók hatótávolságának növelésére.

Az incidens csütörtökön délután 2 óra körül történt. Dan Caine tábornok, az Egyesült Államok Egyesített Főnökeinek elnöke pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a repülőgép „harci küldetés közben” zuhant le. A Centcom korábban baráti légtér felettinek minősítette a katasztrófát, de a BBC megjegyzi: ez Irak egy olyan régiója, ahol Irán-barát milíciák működnek. Az iráni hadsereg az állami tévében azt állította, hogy egy szövetséges csoport rakétával célozta meg a gépet.

Az elhunytak személyazonosságát 24 órán keresztül nem közlik, mert először a legközelebbi hozzátartozókat értesítik. A KC-135 legénysége általában legalább egy pilótából és egy másodpilótából áll, plusz abból a személyből, aki az utántöltő eszközt irányítja. Ennek fényében meglepő, hogy a Centcom most hatfős személyzetről és négy áldozatról tett bejelentést.

A csütörtöki balesettel 11-re emelkedett az amerikai hadsereg hivatalos halálos áldozatainak száma az Iránnal két héttel ezelőtt kezdődött amerikai-izraeli háborúban, írja a BBC. Az amerikai hadsereg legalább négy repülőgépet veszített a jelenlegi háború során. A hónap elején három F-15-öst lőttek le, akkor a gépek összesen hatfős személyzete biztonságosan katapultálhatott.