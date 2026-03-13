Nem hagyjuk, hogy kisípoljanak

Jó reggelt! Napindító hírlevelünkben összeszedtük a legfontosabb csütörtöki híreket, cikkeket. Vannak másfajta hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

A kormányinfón szó volt a Békemenetről, Orbán Viktor brüsszeli javaslatáról, kőolajról és földgázról, a 444 pedig olyat kérdezett, amit Gulyás Gergely szerint ki kellene sípolni a tévében.

A 2026-os választások előtti hetekben olyan hangulat van Magyarországon, amihez hasonlót még nem tapasztaltunk az Orbán-rendszerben. Ehhez szükség volt annak az ellenzéki hozzáállásnak a meghaladására, amit a reménytelen skandálások emlékére nevezhetünk „nem hagyjuk!” politikának. A tét most egészen más.

Magyar Péter Gödön kampányolt: azt mondta, vastag dosszié gyűlt össze a Tiszánál akkugyáras beszámolókból és dokumentumokból.

A Magyarországon született, de külföldön élő választók túlnyomó többsége az ellenzéket támogatja, csak jellemzően nem megy el szavazni. A Tisza a körükben azért kampányol, hogy éljenek a választójogukkal, miközben rengeteg az adminisztrációs akadály, ami sokakat elriaszt.

Illusztráció: Németh Dóra/444

Végighallgattuk, hogy mit hordott össze Hrihorij Omelcsenko extábornok, aki állítólag Orbán Viktor és családja életére tör. Márki-Zay Péter kiparodizálta Orbán Viktor telefonálós videóját. Mint megtudtuk, valójában hithű fideszes a Vas megyében függetlenként induló Magyar Péter.

Független dokumentumfilm? Inkább dekoratív zenés videó Magyar Péter csodás felemelkedéséről. Mától a mozikban a Tavaszi szél, amely Magyar emberi arcát és emberfeletti harcát hivatott bemutatni. Vannak benne izgalmas villanások, de igazán csak rajongóknak ajánlott.

Kocsis Máténak hányingere van azoktól, akik megnézik a Magyar Péterről szóló filmet.

Magyar nézi Orbán poloskázós beszédét a konyhájában Fotó: Halluci-Nation _ JUNO11 Pictures

Hír volt még:

Külföld

Robbanóanyaggal megrakott iráni csónakokkal gyújtottak fel két olajszállító tartályhajót az Öbölben. A tankerek elleni iráni támadások miatt újból teljes pánik van a világgazdaságban.

Robbanások Teheránban március 7-én. Fotó: SASAN/Middle East Images via AFP

Az iráni háború miatt nem mindennapi légiközlekedési helyzet alakult ki a Közel-Keleten: rendszeresek a légtérzárak, miközben mentesítő járatok közlekednek. Mi történik egy hirtelen rakétatámadás esetén? Hogyan értesülnek a pilóták a légtérzárról? Meddig köröznek a gépek a levegőben, mikor mennek kitérő reptérre?

Oroszország wagneresekkel és GRU-sokkal védi az árnyékflottát a Balti-tengeren. Moszkva számára kulcsfontosságú, hogy ezek a hajók működjenek, de az elmúlt évben több alkalommal is megállítottak az árnyékflottához tartozó tankereket. Ha azonban a fedélzeten harcedzett veteránok vannak, az oroszokkal való konfrontációt kerülő európai hatóságok kétszer is meg fogják gondolni, hogy megállítsanak egy-egy árnyékhajót.

Az észt haditengerészet 2025. április 11-én elfogja a Kiwala olajszállító hajót a Finn-öbölben (Balti-tenger), amikor az az orosz Ust-Luga kikötő felé tartott. Fotó: Andres Putting/Delfi Meedia

A békepárti Pedro Sánchez nagy igazsága és végtelen cinizmusa: a spanyol miniszterelnök az egyetlen Európában, aki azt mondja, amit országa közvéleménye hallani akar az iráni háborúról. Talán mert az ő elődje bukott bele az amerikaiak előző közel-keleti háborújában.

Donald Trump és Pedro Sanchez Fotó: JIM WATSON, SANTIAGO MAZZAROVICH/AFP

Kultúra

Honnan jöttek a kuflik, miért érdemes néha ódzkodni a tanulságos történetetektől, milyen lehetőségek rejlenek a felnőtteknek szóló képeskönyvekben, és miért lenne jobb, ha több ideje lenne a gyerekeknek semmit sem csinálni: többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Dániel Andrással.