Pápai Joci is csatlakozik a fideszes celebkoszorúhoz a Békemenettel egybekötött állami ünnepségen

„Gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnepünk előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünneplünk” – írta közösségi oldalán Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, aki egyben részletezte is a vasárnapi műsor programját.

Fotó: Bankó Gábor/444

Igaz, a Békemenet és az állami ünnepségek az eddigi években is rejtélyes módon valahogy rendszerint összeértek, de idén ezek szerint rendhagyó keretek közt fog mindezt zajlani. Na de nézzük, mik is ezek a keretek:

az ünnepi program házigazdája Rákay Philip lesz, aki így a hétvégéjét nem DPK-gyűlés vezetésével és erőltetett standupolással fogja tölteni.

A Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalban a megszokott fideszes celebkoszorúhoz új tag csatlakozik Pápai Joci személyében, aki eddig nem volt a kormánypárt rendezvényeinek gondosan fotódokumentált résztvevője. Az ínyencek a Nemzeti Dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás előadásában hallgathatják meg.

A rendezvényen beszédet mond Szijjártó Péter és Lázár János is, míg az ünnepi beszédet temészetesen Orbán Viktor tartja majd.

Kovács Zoltán bejegyzésében azt is jelezte, hogy a szervezők meglepetéssel is készülnek a résztvevők számára.

(hirado.hu)