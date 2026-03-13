Rendőrök járják az országot azt kutatva, ki, hol és mennyi üzemanyagot tud tárolni

Még csütörtök éjszaka számolt be arról az RTL, hogy rendőrök keresnek fel többek között gazdákat és fuvarozókat, akiket arról kérdeznek, van-e üzemanyag-tároló kapacitásuk, és ha igen, mekkora. Az RTL szerint olyanokat kerestek fel, akikről feltételezhető, hogy nagyobb mennyiségű üzemanyagot tarthatnak a telephelyükön. Úgy tudják, hogy Heves, Békés, Csongrád-Csanád megyében, valamint Miskolcon és Hajdúszoboszlón voltak ilyen megkeresések.

Ma a Telex egészítette ki ezt a hírt azzal, hogy értesüléseik szerint ipartelepeket és hazai töltőállomásokat is megkerestek, ott is azt kérdezték, el tudnak-e tárolni valamennyi üzemanyagot. A lap szerint a piaci szereplők úgy érzik, hogy az árstop hétfői elrendelésével és annak módjával „a kormány válságra is készül, de ezt részben maga generálta, csak aztán ettől megijedt” . A kormány üzemanyag-piaci beavatkozását korábban a Független Benzinkutak Szövetsége is kritizálta lapunknak.

A Telex azt írja, a kormány úgy készül egy elmélyülő dízelpiaci válságra, hogy közben biztosítani akarja: az ország működését biztosító kritikus szervezetek mindenképpen kapjanak üzemanyagot. „Pontos listát ezen szervekről nem láttunk, de állítólag ilyenek a mentősök, a rendőrök, a tűzoltók, a katasztrófavédők, a honvédség, illetve a közműcégek karbantartó munkatársai” – írják.

A rendőrséget az RTL és a Telex is megkereste, az RTL a kormánynál is érdeklődött az intézkedésről, de nem kaptak választ.