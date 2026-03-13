Vascső, kés, baseballütő – brutális verekedés tört ki a Pócs János által szervezett G.w.M.-buli után

Jótékonysági koncertet adott G.w.M. még szombaton Jászberényben, az eseményt a fideszes Pócs János, a jászapáti választókerület képviselője szervezte. A beteg gyerekek megsegítésére kitalált koncert rendben lement, de utána, a koncert helyszínének bejáratánál hatalmas verekedés kezdődött.





A 24.hu értesülései szerint egy ötfős banda érkezett a koncert végére kocsival, „majd kiugrottak a járműből, és vascsővel, késsel, valamint baseballütővel felszerelkezve rátámadtak több, a koncertről távozó személyre is”. A lap egyik olvasója szerint a megtámadottak próbáltak segítséget kérni a biztonságiaktól, de sikertelenül, azok „a kifejezett kérésük ellenére sem hívták fel a segélyhívót”, amit ő az áldozatok roma származásának tud be.

Pócs azt mondta a lapnak: nem a koncert közvetlen közelében tört ki a verekedés, illetve a közösségi médiában terjedő hírek nem igazak, a biztonsági emberek valójában segítettek az áldozatoknak. Az esetről azt mondta

„ahogy az a legtöbb hétvégén előfordul, néhányan túlisszák magukat a városban, aztán település valamilyen közterületén kitör valamilyen balhé. Ez is egy ilyen volt”.

A rendőrség felfegyverkezve elkövetett csoportos garázdaság gyanúja miatt folytat nyomozást az ügyben. Pócs szerint valójában csak ketten verekedtek, a további három-négy ember ügy került bele az ügybe, hogy megpróbálta szétválasztani a balhézókat. Az ügyészség viszont azt közölte a lappal, hogy a támadók öten voltak,

„két ismeretlen rendszámú gépkocsival” érkeztek a helyszínre, és „három személyt tettleg bántalmazták”, ezek egyike „nyolc napon belül gyógyuló vágott sérülést szenvedett”.