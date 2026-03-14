A Hezbollah vezetője szerint felkészültek egy hosszú harcra Izraellel

A Hezbollah felkészült egy hosszú harcra Izraellel - jelentette be péntek este az Irán által támogatott libanoni síita mozgalom vezetője, Naím Kászim.

Kászim azt mondta, a küzdelem a létükért zajlik, és nem fogják hagyni, hogy a szomszédos Izrael átvegye az irányítást Libanonban.

A Hezbollah szerda óta több száz rakétát lőtt ki Izraelre, emiatt Jiszráél Kac izraeli védelmi miniszter figyelmeztette Joseph Aoun libanoni elnököt: ha a libanoni kormány nem tudja ellenőrizni az ország déli részét, és nem tudja megakadályozni, hogy a Hezbollah tovább fenyegesse az észak-izraeli településeket, akkor Izrael közbe fog lépni. A miniszter azt is közölte, hogy az izraeli hadsereg parancsot kapott arra, hogy készüljön fel a libanoni hadműveletek bővítésére.

Bejrút egy izraeli támadás után. Fotó: IBRAHIM AMRO/AFP

Szombaton a libanoni egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy legalább 12 egészségügyi dolgozó, köztük orvosok és ápolók haltak meg egy izraeli légicsapásban Dél-Libanonban. A közlemény szerint a támadás Burdzs Kalavíja térségében történt, és a mentés még tart.

Szintén szombaton a Gázai övezetben működő Hamász felszólította Iránt, hogy hagyjon fel a szomszédos országok elleni támadásokkal. A szervezet arra is kérte a Perzsa-öböl államait, hogy lépjenek fel együtt „az agresszió ellen”, és őrizzék meg a köztük lévő kapcsolatokat. Ugyanakkor a Hamász azt is kijelentette: Iránnak joga van válaszolni az őt érő izraeli és amerikai támadásokra, a rendelkezésére álló eszközökkel és a nemzetközi jog keretein belül. (MTI)