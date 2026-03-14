A Pamkutya első arénakoncertjére is átterjedt a Mocskos Fidesz Summer

Aki azt várta, hogy a nyár elmúltával a Mocskos Fidesz! skandálás is eltűnik a magyar koncertekről, nem is tévedhetett volna nagyobbat. Hát még, ha azt nézzük, hogy péntek este nem egy politizálós-odamondogatós előadó fellépésén harsant fel a döntően tizenévesek alkotta közönségből, hanem az ártalmatlan youtuber viccduó Pamkutya koncertjén.

Az Osbáth testvérpár eredetileg egy nosztalgiakoncertet hirdetett meg az MVM Dome-ban, de akkora érdeklődést váltott ki, hogy még hat további dátumot is meg kellett hirdetniük. Az elsőt tartották most pénteken, és ahogy a videóból is látszik, nemcsak egy-két magáról megfeledkezett fiatal kiabál, ahogy azt az állampárt szereti néha elhitetni, hanem rendesen zúgott a Z generációs véleménynyilvánítás az Orbán-kormányról.

A Pamkutya egyébként nem politizál közvetlenül, de az Osbáth fivérek mégis megkapták a magukét, amikor két évvel ezelőtt részt vettek David Pressman meghívására az amerikai nagykövetség által szervezett rendezvényen.