Ami a csövön kifér: tovább tart a Janaf és a Mol nyilatkozatháborúja

A Mol és a tulajdonában álló Slovnaft ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (Janaf) az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal a „visszaélésszerű árképzési gyakorlata” miatt. Erről a magyar olajtársaság pénteken adott ki közleményt, amire a Janaf szombaton válaszolt, folytatva ezzel az egyelőre még csak nyilatkozatok szintjén dúló horvát-magyar olajháborút.

A Mol közleménye szerint a Janaf tartósan visszaélésszerű, objektíven nem indokolt árazást alkalmaz. A Mol szerint a vállalat a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése után – bár a Mol által rendelt mennyiség másfélszeresére nőtt – közel kétszeresére emelte tranzitdíját, és ezt a „túlzott” árszintet azóta is fenntartja.

Emellett azt is sérelmezik, hogy a Janaf négy éve nem ad érdemi magyarázatot a díjemelésekre, és nem teszi közzé az árazás költségalapját vagy módszertanát.

Azt is írták, hogy a horvát tranzitdíj fajlagosan több mint háromszor magasabb, mint a trieszti kikötőt Bécsig összekötő TAL vezetéké, közel kétszerese annak, amit a Mol az ukrán szakaszon futó Barátság-vezetékért fizet, és meghaladja több hasonló európai csővezeték tarifáját is. A szlovák vezeték díja négyszer, a magyar háromszor, a fehérorosz pedig hétszer alacsonyabb.

Az Adria-kőolajvezeték, amin a MOL és a horvát JANAF az Adriáról érkező olajjal válthatná ki az orosz kőolajat Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Mol és a Slovnaft azt állítják: a horvát cég monopolhelyzetben van a Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás piacán, és az indokolatlan díjemelésekkel visszaél ezzel, kihasználva az orosz invázió nyomán kialakult helyzetet és a Barátság vezeték bizonytalanságát. Ez szerintük károsítja a fogyasztókat és veszélyezteti a régió energiaellátását, ezért újabb panaszt nyújtottak be az Európai Bizottság versenyhatóságához.

A közleményük szerint a horvát cég az orosz olajszállítmányok ügyében is uniós szabályokat sérthet, mivel nem hajlandó egyértelműen jelezni, átengedi-e a szankcióknak megfelelő szállítmányokat. A Mol és a Slovnaft erről március elején külön panaszt tett. Közben a Janaffal húzódó tárgyalások miatt a Mol-csoportnak még nincs érvényes szállítási szerződése 2026-ra, és a tervezett kapacitástesztek sem indultak el.

A Janaf szombati reakciójában azt írta, kész válaszolni a Mol-csoport és a Slovnaft által az illetékes intézményeknél benyújtott bármely panaszra. A vállalat szerint a működése teljes mértékben megfelel az Európai Unió szabályainak, a versenyjognak és a nemzetközi szankcióknak. Nyitottak minden, az Európai Bizottság előtt zajló eljárásra, mert álláspontja szerint az objektíven megerősíti majd a működésével kapcsolatos tényeket, és továbbra is kész az együttműködésre, illetve a konstruktív párbeszédre.

A Janaf szerint a szállítási tarifáikat minden partner számára azonos kritériumok alapján határozzák meg egy átlátható, közös folyamatban, amin során a partnerek megismerik az alkalmazott módszertant.

A vállalat szerint a Mol-csoport azon kísérletei, amikkel a Janafot teljesen eltérő csővezeték-rendszerekkel hasonlítja össze, illetve a fajlagos szállítási díjakat szelektíven mutatja be, valójában azt a célt szolgálják, hogy meggyőzzék az európai intézményeket: nincs más lehetőség, mint engedélyezni, hogy Magyarország és Szlovákia továbbra is a kedvezményes orosz olajból profitáljon.

A közlemény szerint a Mol-csoport folyamatosan megpróbál indokolatlan nyomást gyakorolni a Janafra és az európai intézményekre is, egyetlen céllal: hogy továbbra is importálhassa a kedvezményes árú, szankciókkal érintett orosz olajat, amiből jelentős többletprofitot termel.