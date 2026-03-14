Automata Magyar Péter-hívásokkal is toborozzák az embereket a Tisza március 15-i rendezvényére

Egy ismeretlen budapesti vonalas számról hívtak szombat délután, nem szoktam ilyet csinálni, de ki tudja, miért – talán én is a csontjaimban éreztem valamit –, ezt most felvettem. Egy Magyar Péter-géphang szólt bele, és invitált a 47 másodperces hívásban arra, hogy vegyek részt a párt március 15-i rendszerváltó menetén.

Egy kollégám délelőtt járt ugyanígy, ő utcán volt, nem hallgatta végig, én viszont a szombati munkavégzés közben néhány szavát le is jegyeztem. Rendszerváltó nemzeti menetet hirdetnek, „mindenkinek a nemzeti meneten a helye, legyünk ott több százezren” – mondta nekem, ahogyan valószínűleg tíz- vagy százezernyi honfitársamnak, a Magyar Péter-gép. Felkért, hogy ne csak egyedül menjek, hívjam magammal a barátaimat, a családomat. A lelkesítő hívás végén megkértek, hogy ha velük tartok, nyomjam meg az 1-es gombot, de féltem, nehogy egy leszedhető ajtajú NDK-turmixgépet rendeljek meg, így csak letettem.

A Tisza egyébként az applikációjában és más felületein regisztrált email-címekre is küldött értesítést a párt március 15-i rendezvényéről. Ebből többek között kiderül, hogy a gyülekező 13 órától van a Deák téren, majd kettőkor indul a menet Magyar Péter vezetésével az Andrássy úton a Hősök terére.

A Deák téren, a Hősök terén és az útvonal több pontján „önkénteseink táblákat, kitűzőket, zászlókat osztanak”, mindenkitől azt kérik, hogy a táblákat vigyék haza, „tedd ki az ablakodba, mutasd meg másoknak is”. Azt is kérik, hogy aki vidékről érkezik, vigyen magával egy táblát a települése nevével.