Biztos tiszás és fideszes, valamint csatatérkörzetekről posztolt térképet Tóka Gábor

Pénteken tette közzé a közvélemény-kutatások alapján készített mandátumbecslését Tóka Gábor politológus, majd ma bemutatta azt, hogy melyek azok a helyek, ahol az általa kalkulált 6 százalékos országos listás Tisza-előny ellenére kissé vezet a Fidesz. Nyolc ilyen körzetet talált, ezekben szerinte a DK és az MKKP szavazói fordíthatnának az álláson – de mielőtt erre rátérnék, nézzük azt, hogy mit is számolt pénteken!

A Vox populi oldalon is publikált adat az alapján súlyozza a különböző közvélemény-kutatások adatait, hogy mennyire frissek és mennyire voltak pontosak az őket posztoló intézet publikált becslései az megelőző négy országos választás előtt, figyelembe veszi továbbá: „a Fidesz-közeli intézetek posztjainak teljes hiteltelenségét és a narancsmentes intézetek valószínűleg nagyobb torzítását az ellenzék javára, mint amit a legutóbbi, 2024-es választáson tapasztaltunk”.

Tóka számításai szerint az országos listákon most nagyjából 6 százalékos lehet a Tisza előnye, 47:41-re vezethet a Fidesszel szemben. Ez alapján szerint 30 egyéni választókerületben számíthat biztos győzelemre a Tisza és csak 8-ban a Fidesz (ebből 5 az észak-alföldi megyékben van), további 18 körzetben valószínű a Tisza, 22-ben a Fidesz győzelme, a maradék 28 egyéni választókerület lesz szerinte a választást eldöntő csatatérkörzet.

Ebből 28-ból emelte ki most azt a nyolcat, ahol 6 százalékos Tisza-előny esetén helyben 3 százalékot nem meghaladó lehet a Fidesz előnye. Ezek azok: Komárom-Esztergom megye 3-as körzet (Komárom), Győr-Sopron-Moson 4 (Sopron), Bács-Kiskun 1 (Kecskemét), Szabolcs 2 (Nyíregyháza/Tiszavasvári), Somogy 4 (Siófok), Békés 2 és 3 (Békés és Gyula), valamint Pest 14 (Cegléd).

Szerinte ezek átfordíthatóak lennének ellenzéki győzelemmé, ha „a DK és a Kutyapárt általam összesen (a két pártot együtt véve, a közvélemény-kutatási eredmények lefelé tartó trendjét és az ellenzék felé torzítását figyelembe véve) 4,6% várt listás szavazója közül” az általa most kalkulált minden harmadik helyett lényegében mindenki a Tisza egyéni jelöltjére szavazna.