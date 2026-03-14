Dobrev: Orbán elárulta 1848-at, hazánk függetlenségét Putyin nyakörvére cserélte

Minden forradalom azzal kezdődik, hogy takarodjon el a zsarnok. De mi ezzel nem elégszünk meg – ezzel osztotta meg Dobrev Klára a DK március 14-i fáklyás felvonulásán készült képeket. Az eseményen mondott beszédében az 1848-as forradalom üzenetét a mai politikai helyzettel kapcsolta össze.

Szerinte a forradalom azért jöhetett létre, mert nem egyetlen vezető vagy párt állt a középpontjában, hanem egy közös program. Szerinte az idén tavaszi választáson is Kulcsfontosságú lesz, hogy a változást akaró erők elegendő képviselőt juttassanak a parlamentbe, mondván: Magyarországon nem feltétlenül a legnagyobb párt alakít kormányt, hanem az, amely mögött parlamenti többség áll.

Dobrev szerint a mai hatalom eltávolodott azoktól az értékektől, amelyekért 1848 hősei küzdöttek. „Orbán Viktor mindent elárult, ami 1848 óta a magyarság elidegeníthetetlen része volt”, veszélybe került a szabad sajtó, a törvény előtti egyenlőség is. Az ország függetlenségét Orbán szerinte Putyin nyakörvére cserélte.