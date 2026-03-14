Észak-Korea ismét ballisztikus rakétát tesztelhetett

A japán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint Észak-Korea vélhetően ismét ballisztikus rakétát lőtt ki, ami a tengerben, Japán kizárólagos gazdasági zónáján kívül landolt.

A dél-koreai hadsereg részéről csupán annyit közöltek, hogy az eszközt – vélhetően rakétát – Észak-Korea keleti partjáról lőtték ki. A héten a térségben dél-koreai-amerikai közös hadgyakorlat kezdődött. Az évenként megrendezett, Szabadság Pajzsa (Freedom Shield) nevű műveletről Szöul és Washington azt mondta, védelmi célokat szolgál. A művelet során a felek az észak-koreai katonai fenyegetésekkel szembeni felkészültséget gyakorolják.

Kim Dzsongun egy rakétatesztet tekint meg március elején. Fotó: STR/AFP

Csütörtökön Kim Minszok dél-koreai miniszterelnök Washingtonban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, az egyeztetésen a vezetők a többi között megvitatták, miként lehetne újrakezdeni a 2019-ben felfüggesztett párbeszédet Phenjannal. Észak-Korea az elmúlt hónapokban – legutóbb januárban – több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát és rakéta-sorozatvetőt tesztelt, amiket állítása szerint azért fejlesztett ki, hogy megvédje magát az amerikai és dél-koreai fenyegetésektől. (MTI)