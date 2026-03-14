Kossuth-díjas lett Pataky Attila, Rúzsa Magdi és Nemcsák Károly is

díj

Sulyok Tamás köztársasági elnök március 15-e alkalmából kiosztotta az idei Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Jutott díj számos Fidesz-szimpatizáns művésznek, többek között a Tállai Andrással nemrég egy színpadon, egy magyarpéterezős szkeccsben bolondozó Nemcsák Károlynak vagy Rúzsa Magdolna énekesnek. Díjat kapott Pataky Attila énekes, az EDDA Művek frontembere, aki rendszeresen kampányol a kormánypártok mellett.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

„A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára” – mondta Sulyok a parlamenti díjátadón. Járt a díj továbbá Szurcsik József képzőművésznek, Robert Lantos film- és televíziós producernek és Lackfi János költőnek is.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Kossuth-nagydíjat kapott az idén századik életévét betöltött Kurtág György zeneszerző és a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) egyik alapítója, a monumentális köztéri szobrairól is ismert Melocco Miklós szobrászművész.

Széchenyi-díjjal távozhatott Trócsányi László jogtudós, egyetemi tanár, volt igazságügyi miniszter, illetve a Nobel- és Wolf-díjas fizikus, Krausz Ferenc is. A listán szerepel még Kukorelli István jogtudós, MTA-doktor neve is, ő 1999 és 2009 között volt az Alkotmánybíróság tagja.

A Kossuth-díjasok teljes listája így néz ki:

  • Csupó Gábor János Emmy-díjas animációsfilm- és élőszereplősfilm-rendező, producer;
  • Fischl Mónika Liszt Ferenc-díjas énekes, színművész;
  • Gáspár Tibor Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész;
  • Gyöngyösi Levente Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, érdemes művész;
  • Kisfaludy András Balázs Béla-díjas rendező, producer, kiváló és érdemes művész;
  • Lackfi János Babérkoszorú- és József Attila-díjas író, költő;
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja;
  • Pataky Attila énekes, dalszövegíró, az EDDA Művek frontembere;
  • Robert Lantos film- és televíziós producer;
  • Rúzsa Magdolna Máté Péter-díjas énekes, dalszerző, szövegíró;
  • Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;
  • Tóth Erzsébet Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

Ők kapták a Széchenyi-díjakat:

  • Dávid Gyula irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő;
  • Gáspár Péter gépészmérnök, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja;
  • Gera István Imre parodontológus, professor emeritus;
  • Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja;
  • Komjáth Péter matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár;
  • Krausz Ferenc Nobel- és Wolf-díjas fizikus, az MTA külső tagja, a Magyar Szent István Rend és a Corvin-lánc kitüntetettje, tanszékvezető egyetemi tanár;
  • Kukorelli István jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus;
  • Lengyel Imre matematikus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus;
  • Nagy Zoltán Zsolt szemészorvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, klinikaigazgató, egyetemi tanár;
  • Pál Csaba biológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja;
  • Szántó Iván orientalista, művészettörténész, tanszékvezető egyetemi docens;
  • Trócsányi László jogtudós, egyetemi tanár, rektor, volt igazságügyi miniszter;
  • Vida Tivadar régész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja;
  • Zaránd Gergely Attila fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, tudományos rektorhelyettes, egyetemi tanár.

Az egyéb állami díjazottak listája már pénteken elérhetővé vált, szerepel rajta Zoltán Erika, Szűcs Judit, Csonka Pici és a Fidesz vasárnapi ünnepségének – valamint DPK-gyűléseinek – fellépője, Radics Gigi is, de további kormányközeli kitüntetettet találunk a lovag- és érdemkeresztesek névsoraiban.

