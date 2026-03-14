Orbán Viktor évek óta arról beszél, hogy Ukrajna az összeomlás szélén van, most mégis olyan hatalomként ábrázolja, mint amely képes gyarmatosítani Magyarországot

Igazán alacsonyra tette a lécet Orbán Viktor a legújabb videójában, melyben a Békemeneten való részvételre szólítja fel követőit:

Magyarország nem lesz ukrán gyarmat. Zelenszkij itt nem parancsol!

– mondja a Bercsényi Miklós babérjaira törő miniszterelnök (Bercsényinek tulajdonítják az 1707-es ónodi országgyűlésen az „Eb ura fakó, József császár nem királyunk többé!” felkiáltást).

A 2012-es Békemenet fő üzenete: Nem leszünk gyarmat Fotó: FERENC ISZA/AFP

Bár Orbán Viktor minden megmozdulásából sugárzik, hogy választóiból nem nézi ki (némiképp joggal), hogy három napnál tovább terjedne a memóriájuk, azért talán vannak még, akik emlékeznek rá, hogy az orosz invázió kezdete óta a fideszes megmondóemberek (köztük Orbán is) nem győzik hangsúlyozni, Ukrajna katonailag reménytelen helyzetben van, a veresége csak idő kérdése, és ha a nyugatiak nem pénzelnék, már rég összeomlott volna és így tovább.

Most pedig láss csodát, kiderül, hogy Ukrajna mégis egy potens, erős, gyarmatosító hatalom, ami még úgyis furcsa kanyar, ha tudjuk, hogy a Békemeneten a „Nem leszünk gyarmat!” feliratú transzparenseknek régi hagyománya van. Mindenesetre Orbán szerint most ez lesz a tét március 15-én.