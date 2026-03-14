Robbanás rongált meg egy zsidó iskolát Amszterdamban

Robbanás rongált meg egy zsidó iskolát szombatra virradóra Amszterdamban. Femke Halsema, a város polgármestere azt mondta: „szándékos és gyáva támadás történt a zsidó közösség ellen”.

Rendőrautó a robbanásban megrongált amszterdami zsidó iskolánál Fotó: MICHEL VAN BERGEN/AFP

Halsema az ANP holland hírügynökségnek azt mondta, az épületben csak kisebb károk keletkeztek, hozzátéve, hogy a rendőrség és a tűzoltóság hamar kiért a helyszínre. A polgármester figyelmeztetett, hogy a városban élő zsidók egyre gyakrabban szembesülnek antiszemitizmussal, amit elfogadhatatlannak nevezett.

Amszterdamban már megerősítették a zsinagógák és a zsidó közösségekhez kapcsolódó intézmények védelmét, miután péntek hajnalban gyújtogatás történt egy rotterdami zsinagóga bejáratánál. A hatóságok abban az ügyben négy fiatalt őrizetbe vettek. (MTI)