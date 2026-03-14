Tárkányi Zsoltot most az inge miatt szélsőjobbosozza a kormánymédia, de szerinte „természetesen nem” olyan ing van rajta, mint amit írtak

„Akkor ha senki többet harmadszor, így »szűk« körben elmondhatom, hogy természetesen nem Thor Steinar ing van rajtam azon a 10 éves fotón, amit a közpénzből kitartott hazug propaganda terjeszt” – posztolta Tárkányi Zsolt, a Tisza sajtófőnöke. A Debrecenben egyéni jelöltként is induló Tárkányiról a Tények szombat délelőtt azt állította, hogy a német szélsőjobboldalik által előszeretettel hordott Thor Steinar-ingben vett részt egy 2016-os meccsen.

Egy nappal korábban, pénteken a Fidesz-közeli Hetek „Karlendítős fotó került elő Tárkányi Zsoltról, a Tisza sajtófőnökéről” címmel közölt róla fotót. A szombati Tények-cikk végén a szerző a következő kérdést teszi fel: „Két fotó Tárkányiról: egy náci karlendítést bemutató felvétel, és egy olyan kép, amin szélsőjobboldali „identitást” hirdető inget visel – mindez véletlen egybeesés lenne?”

Tárkányi pénteken elismerte, hogy ő szerepel a képen, náci karlendítésről azonban szerinte szó sincs. A Tisza közölte, „egy népszerű, a debreceni csapatot éltető szurkolói dal” az, aminek éneklése közben készült a fotó, méghozzá a debreceni ultrák 2006-os nyíregyházi vonulásán.

A Tisza küldött egy videót is a népszerű dalról és annak lelátói énekléséről. Itt szintén látható, hogy a náci karlendítéssel szintén előszeretettel vádolt Fradi-szurkolók által „szívtől az égig”-nek nevezett mozdulathoz hasonlóról van szó.