The Insider: Ukránellenes álhírekkel száll be a kampányba egy ismert orosz bothálózat

A Bot Blocker nevű, orosz dezinformációra szakosodott kollektíva új dezinformációs kampányt észlelt egy orosz hálózat részéről, mely korábban a moldovai választások alatt is aktivizálta magát. Ezúttal a botok az ukrán-magyar konfliktust használják ki, és nyugati médialogókat tartalmazó hamis videók segítségével egymással összefüggő narratívákat terjesztenek a közösségi médiában.

A kutatók szerint a „Matrjoska” nevű orosz művelet álhírek tömeges terjesztésére törekszik botok, trollok és anonim platformok összehangolt infrastruktúráján keresztül. Célja mesterséges információs zaj létrehozása és az események észlelésének manipulálása mind Oroszországban, mind külföldön. A Bot Blocker projekt a hagyományos orosz játékról nevezte el a „Matrjoska” műveletet: a botok egymás mögé bújnak, és az álhírek rétegekben terjednek különböző platformokon, megnehezítve a forrás azonosítását.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az Insider úgy írja le a mechanizmust, mint amely két irányban működik. Először is, rengeteg hamis profilt hoz létre, amelyek hétköznapi embereknek, független médiumoknak vagy agytrösztöknek adják ki magukat. Ezek a fiókok naponta több tucat bejegyzést generálnak, a helyi beszédmintákat utánozva, fókuszuktól függően. Másodszor, egyidejűleg azonos tartalmat tesz közzé a Twitteren (X), a Telegramon, a BlueSky-on és privát csevegésekben.

A botok az alábbi álhíreket terjesztik:

Emmanuel Macron francia elnökre belső köre nyomást gyakorol Zelenszkij támogatása miatt. Az Radio France Internationale logóját használó felvétel egy Bruno Perrault nevű politológust idéz, aki szerint az Élysée-palotában egyre többen sürgetik a távolságtartást Zelenszkijtől.

Egy másik videó azt állítja, hogy Franciaországban őrizetbe vettek egy Denisz Nikolajcsuk nevű ukrán menekültet, mert házi készítésű gránátot akart dobni a párizsi magyar nagykövetségre, de a rendőrség később szabadon engedte. Az eset azonban valójában nem történt meg.

Egy, a Human Rights Watch és az Euronews logóját használó videó azt állítja, hogy a szervezet több mint ezer, ukrán menekültek által magyarok ellen elkövetett támadást dokumentált Európában. Ez azonban ugyancsak álhír.

Egy másik, az Institute for the Study of War logóját használó hamis videó szerint Zelenszkij Budapest elleni fenyegetései rontják az ukrán elnök megítélését az európai vezetők körében.

Egy további videó – a Reuters logójával – azt állítja, hogy Zelenszkij egy interjúban „elmaradottnak” nevezte a magyarokat, és azt mondta: „Csak az elmaradott emberek választhatják meg és támogathatják Orbánt.” Ilyen kijelentés azonban nem hangzott el.

Az Insider egyelőre csak oroszul olvasható cikkét Panyi Szabolcs újságíró ismertette, hozzátéve, hogy ezek a nevek és a műveletek nagy valószínűséggel a GRU-t, az orosz katonai titkosszolgálatot takarják. Ugyanő írta meg korábban elsőként, hogy a GRU a magyar választás befolyásolására három embert is küldött a budapesti orosz nagykövetségre, feladatuk a közösségi médiás manipuláció szervezése. (via The Insider)