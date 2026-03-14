The Insider: Ukránellenes álhírekkel száll be a kampányba egy ismert orosz bothálózat

A Bot Blocker nevű, orosz dezinformációra szakosodott kollektíva új dezinformációs kampányt észlelt egy orosz hálózat részéről, mely korábban a moldovai választások alatt is aktivizálta magát. Ezúttal a botok az ukrán-magyar konfliktust használják ki, és nyugati médialogókat tartalmazó hamis videók segítségével egymással összefüggő narratívákat terjesztenek a közösségi médiában.

A kutatók szerint a „Matrjoska” nevű orosz művelet álhírek tömeges terjesztésére törekszik botok, trollok és anonim platformok összehangolt infrastruktúráján keresztül. Célja mesterséges információs zaj létrehozása és az események észlelésének manipulálása mind Oroszországban, mind külföldön. A Bot Blocker projekt a hagyományos orosz játékról nevezte el a „Matrjoska” műveletet: a botok egymás mögé bújnak, és az álhírek rétegekben terjednek különböző platformokon, megnehezítve a forrás azonosítását.

Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Az Insider úgy írja le a mechanizmust, mint amely két irányban működik. Először is, rengeteg hamis profilt hoz létre, amelyek hétköznapi embereknek, független médiumoknak vagy agytrösztöknek adják ki magukat. Ezek a fiókok naponta több tucat bejegyzést generálnak, a helyi beszédmintákat utánozva, fókuszuktól függően. Másodszor, egyidejűleg azonos tartalmat tesz közzé a Twitteren (X), a Telegramon, a BlueSky-on és privát csevegésekben.

A botok az alábbi álhíreket terjesztik:

  • Emmanuel Macron francia elnökre belső köre nyomást gyakorol Zelenszkij támogatása miatt. Az Radio France Internationale logóját használó felvétel egy Bruno Perrault nevű politológust idéz, aki szerint az Élysée-palotában egyre többen sürgetik a távolságtartást Zelenszkijtől.
  • Egy másik videó azt állítja, hogy Franciaországban őrizetbe vettek egy Denisz Nikolajcsuk nevű ukrán menekültet, mert házi készítésű gránátot akart dobni a párizsi magyar nagykövetségre, de a rendőrség később szabadon engedte. Az eset azonban valójában nem történt meg.
  • Egy, a Human Rights Watch és az Euronews logóját használó videó azt állítja, hogy a szervezet több mint ezer, ukrán menekültek által magyarok ellen elkövetett támadást dokumentált Európában. Ez azonban ugyancsak álhír.
  • Egy másik, az Institute for the Study of War logóját használó hamis videó szerint Zelenszkij Budapest elleni fenyegetései rontják az ukrán elnök megítélését az európai vezetők körében.
  • Egy további videó – a Reuters logójával – azt állítja, hogy Zelenszkij egy interjúban „elmaradottnak” nevezte a magyarokat, és azt mondta: „Csak az elmaradott emberek választhatják meg és támogathatják Orbánt.” Ilyen kijelentés azonban nem hangzott el.

Az Insider egyelőre csak oroszul olvasható cikkét Panyi Szabolcs újságíró ismertette, hozzátéve, hogy ezek a nevek és a műveletek nagy valószínűséggel a GRU-t, az orosz katonai titkosszolgálatot takarják. Ugyanő írta meg korábban elsőként, hogy a GRU a magyar választás befolyásolására három embert is küldött a budapesti orosz nagykövetségre, feladatuk a közösségi médiás manipuláció szervezése. (via The Insider)

