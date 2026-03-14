Trump arra szólítja fel Kínát, Franciaországot, Nagy-Britanniát és más országokat, hogy küldjenek hajókat a Hormuzi-szoros biztosítására

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump új posztjában úgy fogalmazott, hogy „így vagy úgy, hamarosan megnyitjuk, biztonságossá és szabaddá tesszük a Hormuzi-szorost”.

A saját közösségi platformján, a Truth Social közzétett bejegyzésében azt írta, reméli, hogy Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság hadihajókat küld a kulcsfontosságú hajózási útvonalhoz, hogy az Irán többé ne jelenthessen fenyegetést rá.

Hozzátette, hogy sok ország fog hadihajókat küldeni annak érdekében, hogy a létfontosságú tengeri útvonal „nyitott és biztonságos” maradjon, de arról nem írt, mely további országok vesznek részt a műveletben.

Mindeközben – írta – az Egyesült Államok „szét fogja bombázni a partvidéket, és folyamatosan kilövi a vízből az iráni csónakokat és hajókat”. Azt állította, hogy az Egyesült Államok „Irán katonai képességeinek 100 százalékát megsemmisítette”, de hozzátette: az ország még így is „könnyen” tud bevetni drónokat, aknákat és rövid hatótávolságú rakétákat.

Irán genfi képviselője, Ali Bahrani szerint viszont Trump állításai Teherán képességeinek felszámolásáról „kitalált hazugságokon alapulnak". (via BBC)