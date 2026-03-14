Trump: Az iráni háború akkor ér véget, amikor a csontjaimban érzem

Továbbra is lehetetlen megjósolni, hogy meddig tarthat az Irán elleni amerikai-izraeli háború, Donald Trump amerikai elnök egy pénteki interjúban azt mondta:

a harcok akkor érnek majd véget, „amikor megérzem, amikor a csontjaimban érzem”.

Az elnök a Fox News csatornának arról beszélt, hogy a konfliktus hamar véget érhet, de szükség esetén akár határozatlan ideig is folytatódhat.

Ahogy Trump arról is össze-vissza beszélt, hogy miért indított háborút, úgy a háború kezdete óta arról is egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesz, hogy meddig szándékozik a világbéke zászlaja alatt a Közel-Keleten háborúzni. Egyik nap gyors leszámolást ígér, másik nap pedig azt, hogy addig folytatja a háborút, amíg az iráni rezsim meg nem bukik.

Fotó: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

„A hadművelet addig folytatódik, amíg Trump elnök, mint főparancsnok, úgy nem dönt, hogy annak céljai – beleértve azt is, hogy Irán többé ne jelentsen katonai fenyegetést – teljes mértékben megvalósultak” – mondta Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője.

Donald Trump egy szerdai online G7-megbeszélésen arról beszélt a résztvevő vezetőknek, hogy Irán hamarosan megadja magát. Nem sokkal az egyeztetés után Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei kiadta első nyilvános nyilatkozatát, amelyben megfogadta, hogy az ország folytatja a harcot. Az iráni állami televízióban leadott üzenetben Hámenei megfogadta, hogy megbosszulja az iráni „mártírokat”, és új frontokat nyit a háborúban olyan területeken, ahol az ellenségnek kevés tapasztalata van és különösen sebezhető. Hámenei azt is mondta, hogy Irán továbbra is fenyegetni fogja a Hormuzi-szorost. (via Politico)

