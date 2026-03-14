Trump szerint az amerikai erők megsemmisítettek katonai célpontokat az iráni olajexport kulcsfontosságú szigetén

Donald Trump pénteken azt mondta, az amerikai erők „megsemmisítettek” katonai célpontokat az Iránhoz tartozó Kharg-szigeten, és figyelmeztetett: a sziget olajinfrastruktúrája lehet a következő célpont.

„A tisztesség miatt úgy döntöttem, hogy NEM semmisítem meg a sziget olajinfrastruktúráját- Ha azonban Irán, vagy bárki más bármit tesz, ami akadályozza a hajók szabad és biztonságos áthaladását a Hormuzi-szoroson, azonnal újragondolom ezt a döntést”

– írta Trump a közösségi médiában. Az elnök bejelentése után néhány órával az iráni fegyveres erők azt közölték: ha Irán olaj- vagy energialétesítményeit támadás éri, akkor a térségben működő, az Egyesült Államokkal együttműködő olajcégek energialétesítményeit fogják támadni.

Kharg-sziget olajfinomítója. Fotó: FATEMEH BAHRAMI/Anadolu via AFP

A Perzsa-öbölben fekvő kis sziget Irán olajiparának fő központja, az export nagy része ezen keresztül halad. Csütörtökön az iráni parlament elnöke azt mondta, hogy egy ilyen támadás új szintre emelné a megtorlást. Mohammad-Bagher Ghalibaf csütörtökön a közösségi médiában azt írta: az Irán déli tengeri határán fekvő szigetek elleni támadás arra késztetné Iránt, hogy „minden önmérsékletet feladjon”, mert ezek kulcsfontosságúak az ország gazdasága és biztonsága szempontjából.

Az Axios a múlt héten arról írt, hogy a kormányzat tisztviselői fontolgatják a sziget elfoglalását. Szakértők a Guardiannek azt mondták, hogy a Kharg-sziget elleni katonai akciók tovább emelhetik az olajárakat „A hordónkénti 120 dolláros ár, amit hétfőn láttunk, 150 dollárig is emelkedhet, ha Khargot megtámadják” – mondta Neil Quilliam, a Chatham House kutatóintézet szakértője. „A sziget túl fontos a globális energiapiac számára.”