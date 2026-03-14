Volt ukrán elnök Orbánnak: Amikor az agresszor oldalára állsz, elárulod saját néped emlékezetét is, ami tudja, mit jelentettek a szovjet tankok Budapest utcáin

Nyílt levelet írt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek Ukrajna volt elnöke, a nyugatpárti Viktor Juscsenko – akit 2004-ben dioxinnal mérgeztek meg –, és arra buzdította, hogy nézzen szembe az igazsággal. Az ukrán Mezha szerint azt írta egy 1999-es közös fotó kíséretében:

„Viktor, nézd meg ezt a fényképet. Egymás mellett állunk egy olyan időszakban, amikor régiónk jövője közösnek, világosnak és reménytelinek tűnt számunkra”

Hozzátette: ő másként emlékszik Orbánra, egy „olyan vezetőként, aki értette a méltóság árát, és tudta, mit jelent megszabadulni a birodalmi elnyomás” alól.

„Ma a tetteidet látva azt kérdezem magamtól: hová lett az a Viktor? Hogyan történhetett meg, hogy az az ember, aki tanúja volt a szabad Magyarország megszületésének, ma azoknak az erőknek kedvez, amelyek a szomszéd szabadságát akarják elpusztítani?”

Azt is írta, hogy nemcsak Ukrajnáért, hanem Magyarországért és egész Európa békéjéért harcolnak. Szerinte a politika nem csupán számokról, haszonról vagy gázról szól, hanem az értékekről.

„Amikor az agresszor oldalára állsz, nemcsak Ukrajnát árulod el – saját néped emlékezetét is, ami tudja, mit jelentettek a szovjet tankok Budapest utcáin.”

A szöveget azzal zárta: