Volt ukrán elnök Orbánnak: Amikor az agresszor oldalára állsz, elárulod saját néped emlékezetét is, ami tudja, mit jelentettek a szovjet tankok Budapest utcáin

Nyílt levelet írt Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek Ukrajna volt elnöke, a nyugatpárti Viktor Juscsenko – akit 2004-ben dioxinnal mérgeztek meg –, és arra buzdította, hogy nézzen szembe az igazsággal. Az ukrán Mezha szerint azt írta egy 1999-es közös fotó kíséretében:
„Viktor, nézd meg ezt a fényképet. Egymás mellett állunk egy olyan időszakban, amikor régiónk jövője közösnek, világosnak és reménytelinek tűnt számunkra”
Hozzátette: ő másként emlékszik Orbánra, egy „olyan vezetőként, aki értette a méltóság árát, és tudta, mit jelent megszabadulni a birodalmi elnyomás” alól.
„Ma a tetteidet látva azt kérdezem magamtól: hová lett az a Viktor? Hogyan történhetett meg, hogy az az ember, aki tanúja volt a szabad Magyarország megszületésének, ma azoknak az erőknek kedvez, amelyek a szomszéd szabadságát akarják elpusztítani?”
Azt is írta, hogy nemcsak Ukrajnáért, hanem Magyarországért és egész Európa békéjéért harcolnak. Szerinte a politika nem csupán számokról, haszonról vagy gázról szól, hanem az értékekről.
„Amikor az agresszor oldalára állsz, nemcsak Ukrajnát árulod el – saját néped emlékezetét is, ami tudja, mit jelentettek a szovjet tankok Budapest utcáin.”
A szöveget azzal zárta:
„Viktor, állj meg egy pillanatra, és emlékezz arra, ki voltál. A történelem szigorú bíró: nem bocsát meg azoknak, akik hallgattak, vagy a rosszat segítették a nagy megpróbáltatások idején. Még nem késő visszatérni a fényhez, az igazi európai testvériséghez, ahol a becsület számít, nem a kétes politikai alkuk. Arra kérlek, nézz szembe az igazsággal. Légy az a vezető, akit a világ egykor tisztelt, és aki tudta: a szabadság az egyetlen út.”