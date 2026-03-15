10-12 sört és 5-6 töményt ivott meg verseny közben egy sífutó a VK-versenyen

Víz helyett sörrel és pálinkával hidratált verseny közben, úgyhogy a világkupafutam végére teljesen berúgott a brit színekben induló sífutó - erről Gabriel Gledhill maga beszélt az oslói verseny után.

A 23 éves brit az 50 kilométeres távon állt rajthoz, és izotóniás ital helyett folyamatosan alkohollal pótolta a folyadékveszteséget. Nem olyan kis menyiségről van szó:

„Legalább 10-12 sört és 5-6 pálinkát ittam meg, teljesen berúgtam a végére”

- mesélte utólag a versenyző.

Gladhill többször is megállt menet közben, hogy meghúzza a nézők flaskáját:

Végül a 67. helyen ért célba, húsz perccel lemaradva a győztestől, de két, elvilg józan versenyzőt még így is megelőzött.

A brit még középiskolás korában költözött Norvégiába, a mostani esettől függetlenül azonban valószínűleg hamarosan el kell hagynia a sífutásban a világ legerősebbjének számító országot, a bevándorlási hivatal szerint ugyanis nincs meg a tartózkodási engedélyhez szükséges minimális keresete. Gladhill korábban pincérként és modellként is dolgozott, most viszont végső megoldásként azzal turnézik a sajtóban, hogy valaki gyorsan menjen hozzá feleségül, hogy a házasság révén letelepedhessen az országban. A részeg versenyzés híre valószínűleg meg fogja pörgetni a felhívását.