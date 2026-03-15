Az utolsó erődemonstráció a választások előtt: nemzeti ünnep percről percre
Március 15. választási években tökéletes alkalom arra, hogy a pártok erőt demonstráljanak és mozgósítsanak. Idén sincs ez másként.
Délelőtt a Békemenet indul útjára, hogy pont az állami ünnepségen beszélő Orbán Viktor miniszterelnök beszédére érjen a Kossuth térre.
Délután Magyar Péter indít Rendszerváltó Nemzeti Menetet, ami a Hősök terére fut majd be.
A Kutyapárt a Szabadság hídon, a Mi Hazánk a Pilvax közben ünnepel.
Mi pedig mindenről tudósítunk, percről percre.
Magyar Péter arra kérte a Nemzeti Menet résztvevőit, hogy ne üljenek fel semmilyen provokációnak
Soha nem látott tömeg fog vonulni a Tisza Nemzeti Menetén – mondta reggeli rövid videójában Magyar Péter. „Gyertek el derűsen, békésen”, mert a Tisza szeretné visszaadni azt a magyaroknak, amit a leköszönő hatalom elvett: a szabadságunkba vetett hitet, és azt az érzést, hogy ez az ország valóban minden magyar emberé”.
Azt kérte mindenkitől, hogy „ne üljetek fel semmilyen provokációnak, és különösképpen ne provokáljatok”. Nekik nem a Fidesz-szavazókkal, hanem a hatalommal van vitájuk, „amelyik kisajátította ezt az országot, gyűlöletet próbál szítani magyar és magyar között”. Szerinte „elképzelhető az is, hogy megpróbálják bepiszkolni ezt a csodálatos ünnepünket is”, ezért „mosolyogjunk sokat”.
Pataky Attila és Nemcsák Károly is Kossuth-díjat kapott
Sulyok Tamás köztársasági elnök március 15-e alkalmából kiosztotta az idei Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Jutott díj számos Fidesz-szimpatizáns művésznek, többek között a Tállai Andrással nemrég egy színpadon, egy magyarpéterezős szkeccsben bolondozó Nemcsák Károlynak vagy Rúzsa Magdolna énekesnek. Díjat kapott Pataky Attila énekes, az EDDA Művek frontembere, aki rendszeresen kampányol a kormánypártok mellett.
Az egyéb állami díjazottak listája már pénteken elérhetővé vált, szerepel rajta Zoltán Erika, Szűcs Judit, Csonka Pici és a Fidesz vasárnapi ünnepségének – valamint DPK-gyűléseinek – fellépője, Radics Gigi is, de további kormányközeli kitüntetettet találunk a lovag- és érdemkeresztesek névsoraiban.
Olyan, mint az MDF piac a fénykorában, a perecesek sarkát kokárdaárusok tapossák – jelentette az Elvis Presley térről tudósítónk, aki szerint már 10 perccel a meghirdetett kezdés előtt is elég nagy volt az élet.
A tömegben tiszteletüket teszik a lengyel Határvédelmi Mozgalom (Ruch Obrony Granic) tagjai is. A mozgalom – amit a leírás szerint azért hoztak létre, hogy megvédje Lengyelországot a Németországból érkező illegális bevándorlással szemben – vezetője, Robert Bąkiewicz már a buszútról is posztolt videót.
„Ruszkik haza!” – fújták fel a Békemenet útvonalára a DK aktivistái
A Demokratikus Koalíció fiataljai a Békemenet útvonalán üzentek a Fidesznek, többek között a „Ruszkik haza!, Orbán=Putyin, Pedofidesz és Ki az a Zsolti bácsi?” feliratokat fújták fel az útvonalra éjszaka.
„Mint a tél és tavasz határán nyíló hóvirág, március 15-e ünnepe is mindig magában hordozza a változás ígéretét. Ezért van, hogy a fordulatos magyar történelemben március 15-e talán a leghosszabban üldözött ünnepünk is egyben. A hatalom márciusa sokszor próbálta legyűrni március hatalmát. De a szabadságvágy mindig erősebbnek bizonyult. Így esett 37 évvel ezelőtt is, amikor a rendszerváltás hajnalán a nemzet visszavette magának az ünnepet”
– kezdte ünnepi beszédét Karácsony Gergely főpolgármester. Felidézte a rendszerváltás előtti, 1989-es ünnepet, amikor békés, de határozott tömeg követelte a szabadságjogokat, és emlékeztetett arra, hogy az 1848-as jelszó ma is érvényes:
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”
Karácsony a közelgő választásról is beszélt: szerinte nem az a kérdés, hogy vannak-e politikai különbségek, hanem az, hogy ezek a különbségek megőrzik-e az emberi méltóság tiszteletét, vagy a gyűlölet nyelvébe csúsznak át. A közbeszéd durvulása veszélyes, mert az erőszakot mindig egy romboló nyelv előzi meg, mondta. A történelmi hagyomány – különösen 1848 öröksége – azonban arra emlékeztet, hogy a magyar társadalom képes közös célok mentén cselekedni.
„És ha nem akarjuk, hogy ezt a fejezetet, a mi életünk, a gyerekeink életének új fejezetét mások írják helyettünk, akkor magunknak kell hozzáfognunk. Ott lesz hozzá a toll, 28 nap múlva a szavazófülkékben, azzal lehet elkezdeni megírni annak a Magyarországnak a történetét, amely visszatalál 1848 eszményeihez. Mert végre talán tényleg itt az ideje, hogy elmosolyodjunk, abban a biztos tudatban, hogy ez itt Magyarország, mi itt itthon vagyunk, és amikor az ország jövőjéről beszélünk, arról beszélünk, ami a miénk. Mindannyiunké. Legyen béke, szabadság és egyetértés”
– zárta a főpolgármester. A teljes beszéd itt tekinthető meg:
Fekete-Győr András a nap legviccesebb akciójára készül
A Momentum alapítója közleményt küldött arról, hogy „tartalomgyártókkal (Bernáth Odett, Maydayhungary, Kasztrantszer, Kurucz Kitti stb.) több tízezer választásra mozgósító matricát fog szétosztani a Félmillió Fiatal a változásért kampány keretében” Magyar Péter felvonulása előtt a Deák téren. A cél az, hogy „elvigyünk a 700 ezer - 18-24-éves választásra jogosult - fiatal közül minimum félmilliót szavazni. Ez 70%-os részvételi arányt jelentene a körükben, ami történelmi rekord lenne ebben a célcsoportban.”
Tehát az elképzelés, ha jól értem, a következő: vannak olyan fiatalok, akik annyira aktívak, hogy elmennek felvonulni Magyar Péter menetében, de szavazni valamiért nem akarnak, viszont ha kapnak egy matricát, akkor meggondolják magukat, és rohannak a szavazófülkébe.
Napsütéssel ünnepel az időjárás, gyönyörű tavaszi idő lesz ma
A tavalyi október 23-i ünnepségekkel ellentétben vasárnap egész nap ragyogóan napos, gyengén felhős idő várható, csapadék az Időkép előrejelzése szerint nem lesz.
A keleti szél néhol megélénkül, a reggel hűvös, helyenként fagyos, a minimumok 5 fok körül alakulnak. Délután viszont kellemes időre számíthatunk 15-20 fok körüli csúcsértékekkel. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Késő estére 1 és 9 fok közé hűl le a levegő.
– indul a nap: reggel fél nyolckor a Kossuth téren megszólalt a Rákóczi-induló, a 32. testőrezred felsorakozott, majd, némi vonulgatás, díszegység, díszsorakozó, balra, díszegység, jobbra, díszegység, pihenj! vezényszavak után Sulyok Tamás köztársasági elnökkel sikeresen abszolválták a Himnuszra a zászlófelvonást a Parlament előtt.
Egy kis olvasnivaló, mielőtt beindulnak az események
Milyen volt 1848-ban az első olyan választás Magyarországon, amikor a kor viszonyaihoz képest széleskörű volt a választójog? Elmeséli Hermann Róbert, a kor egyik legfelkészültebb történésze, Orbán Viktor gimnáziumi padtársa, akit ennek ellenére időnként megtalálnak a fideszes janicsárok.
Ha a Fidesz, a Tisza, a Kutyapárt és a Mi Hazánk is ma tartja az ünnepi erődemonstrációját, hol van a Demokratikus Koalíció, mint az ötödik olyan politikai erő, ami országos listával készül a választásokra?
Nos, a DK a tavalyi évhez hasonlóan idén is megtartotta már megmozdulását, méghozzá március 14-én, este.
A Petőfi téren mintegy háromszázan gyűltek össze, hogy fáklyákkal vonuljanak át a Pilvax közbe, a menet mindenféle zenei kíséret nélkül, néma csöndben.
A Pilvax közben felállított színpadon előbb a DK érdi önkormányzati képviselője, Gyekiczki Márton szólalt fel, aki arról beszélt, hogy a fiatal baloldaliak nem adják fel, nem maradnak csendben, de hosszú küzdelemre készülnek, mert a változás nem jön egyik pillanatról a másikra, ők pedig nem csak kormányt, de rendszert is akarnak váltani.
„Elég tökösek vagyunk ahhoz, hogy kitartsunk az elveink mellett” - jelentette ki.
Dobrev Klára, a DK elnöke és miniszterelnök-jelöltje arról beszélt, hogyan árulta el Orbán Viktor 1848 szellemiségét, és cserélte le Vlagyimir Putyin nyakörvére Magyarország európai szövetségi rendszerét, majd felhívta a figyelmet az utóbbi napokban Orbán és Toroczkai László közt bimbózó szerelmi kapcsolatra is (a Mi Hazánk elnöke a minap beszélt arról, hogy arra számít, az áprilisi választások után hárompárti parlament alakul, mely esetben ő Orbánnal és Magyarral is leülne tárgyalni).
Dobrev nem győzte hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül a legnagyobb párt alakíthat majd kormányt, hanem az, aki mögött parlamenti többség van, ha pedig ez a Fidesz-Mi Hazánk páros lesz, akkor elmarad a kormányváltás. Ugyanakkor kitért arra is, hogy ők nem csak vezércserét akarnak, hanem a rendszer végét.
„Soha többé teljhatalmat senkinek! - hangsúlyozta.
A megemlékezés után Rónai Sándort arról kérdeztük, miért egy nappal a nemzeti ünnep előtt tartják nemzeti ünnepi megemlékezésünket. Rónai azt mondta, ez a központi rendezvényük, amivel beindítják az ünnepet, március 15-én viszont inkább a helyi megemlékezésekre koncentrálnak, azokon vesznek részt országszerte. Arra a kérdésünkre, a megjelent nagyjából 300 fő vajon leképezi-e országosan a DK támogatottságát, azt mondta, nem méricskélik a tömeget, arra készülnek, hogy április 12-én demokratikus erőt küldenek a Parlamentbe.
2026. március 15-én napra pontosan egy éves Orbán Viktor miniszterelnök híres-hírhedt poloskázós beszéde.
Egy nappal korábban, azaz március 14-én viszont 30 éves(!) lett Torgyán József beszéde, amit jócskán megelőzve korát így indított:
„Honfitársaim, magyarok! Álliberális undorító férgek és dögkeselyűk lepték el hazánkat, és amíg a liberális férgek belülről rágják édes hazánk nemes testét, addig a liberális dögkeselyűk kívülről tépik, szaggatják az ezer sebből vérző, Trianonban megcsonkított, Párizsban tovább kurtított szerencsétlen nemzetünket - de mi nem engedjük!"
A jubileum alkalmából Tóth-Szenesi Attila felidézte, mire érdemes emlékezni a féregirtó beszéddel kapcsolatban.