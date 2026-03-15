Az utolsó erődemonstráció a választások előtt: nemzeti ünnep percről percre

Ha a Fidesz, a Tisza, a Kutyapárt és a Mi Hazánk is ma tartja az ünnepi erődemonstrációját, hol van a Demokratikus Koalíció, mint az ötödik olyan politikai erő, ami országos listával készül a választásokra?

Nos, a DK a tavalyi évhez hasonlóan idén is megtartotta már megmozdulását, méghozzá március 14-én, este.

A Petőfi téren mintegy háromszázan gyűltek össze, hogy fáklyákkal vonuljanak át a Pilvax közbe, a menet mindenféle zenei kíséret nélkül, néma csöndben.

A Pilvax közben felállított színpadon előbb a DK érdi önkormányzati képviselője, Gyekiczki Márton szólalt fel, aki arról beszélt, hogy a fiatal baloldaliak nem adják fel, nem maradnak csendben, de hosszú küzdelemre készülnek, mert a változás nem jön egyik pillanatról a másikra, ők pedig nem csak kormányt, de rendszert is akarnak váltani.

„Elég tökösek vagyunk ahhoz, hogy kitartsunk az elveink mellett” - jelentette ki.

Dobrev Klára, a DK elnöke és miniszterelnök-jelöltje arról beszélt, hogyan árulta el Orbán Viktor 1848 szellemiségét, és cserélte le Vlagyimir Putyin nyakörvére Magyarország európai szövetségi rendszerét, majd felhívta a figyelmet az utóbbi napokban Orbán és Toroczkai László közt bimbózó szerelmi kapcsolatra is (a Mi Hazánk elnöke a minap beszélt arról, hogy arra számít, az áprilisi választások után hárompárti parlament alakul, mely esetben ő Orbánnal és Magyarral is leülne tárgyalni).

Dobrev nem győzte hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül a legnagyobb párt alakíthat majd kormányt, hanem az, aki mögött parlamenti többség van, ha pedig ez a Fidesz-Mi Hazánk páros lesz, akkor elmarad a kormányváltás. Ugyanakkor kitért arra is, hogy ők nem csak vezércserét akarnak, hanem a rendszer végét.

„Soha többé teljhatalmat senkinek! - hangsúlyozta.

A megemlékezés után Rónai Sándort arról kérdeztük, miért egy nappal a nemzeti ünnep előtt tartják nemzeti ünnepi megemlékezésünket. Rónai azt mondta, ez a központi rendezvényük, amivel beindítják az ünnepet, március 15-én viszont inkább a helyi megemlékezésekre koncentrálnak, azokon vesznek részt országszerte. Arra a kérdésünkre, a megjelent nagyjából 300 fő vajon leképezi-e országosan a DK támogatottságát, azt mondta, nem méricskélik a tömeget, arra készülnek, hogy április 12-én demokratikus erőt küldenek a Parlamentbe.