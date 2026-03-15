Vlagyimir Putyin megbízotta, Jurij Usakov durván visszautasította a francia delegáció tagjait, amikor azok azt szorgalmazták, hogy Európa is részt vehessen az ukrajnai béketárgyalásokon - írja a Financial Times.

Februárban Emmanuel Bonne és Bertrand Buchwalter, Macron elnöki tanácsadói Moszkvában találkoztak Usakovval, akit arra szerettek volna rávenni, hogy a Kreml egyezzen bele abba, hogy az európaiak is ott lehessenek a tárgyalóasztalnál. Usakov azonban ezt azzal söpörte le, hogy „bocs, de nem, basszátok meg” – mondta egy magas rangú európai diplomata a brit lapnak.

Dmitrij Peszkov Fotó: Mihail Mecel/AFP

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az FT-nek azt mondta az esetről, hogy az európaiak nem akarják segíteni a békefolyamatot, a franciák pedig nem hoztak semmilyen pozitív jelzést, ezért „nem hallhattak semmi pozitívat válaszul”. Putyin szóvivője szerint az európaiak „minden erőfeszítésüket arra fordítják, hogy meggyőzzék az ukránokat a háború folytatásáról”., Oroszország azonban biztos benne, hogy győzni fog.