Három iráni női válogatott inkább hazatért, miután árulónak nevezték őket

Mégis hazamegy inkább Iránban három válogatott női focista, akik eredetileg kint maradtak volna a társaikkal együtt humanitárius vízummal Ausztráliában - írja a BBC.
Az iráni válogatott körül azután kezdett nőni a feszültség, hogy a csapat játékosai nem énekelték el a himnuszt a Dél-Korea elleni Ázsia-kupa-meccs előtt. Iránban emiatt a kommentátorok háborús árulóknak nevezték őket, a csapat hét játékosa pedig úgy döntött, hogy nem tér haza Ausztráliából.
Zahra Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi és Zahra Sarbali végül mégis úgy döntött, hogy Kuala Lumpurba utazik, és újra csatlakozik a válogatotthoz. Azt állították, hogy ellenálltak a „pszichológiai hadviselésnek és csábító ajánlatoknak”.
Hogy milyen nyomásgyakorlás érte őket az iráni vezetés részéről, nem tudni, csak az iráni sportminisztérium közleménye ismert, mely szerint a csapat „nemzeti szelleme és hazafisága” legyőzte az „ellenség terveit”.
A többiek sorsa még bizonytalan, a hazatérőket retorziók érhetik a himnuszos botrány miatt.
Nem énekelték a himnuszt, erre halállal fenyegették meg őket, mire elénekelték, sőt tisztelegtek is közben. Aztán jött a meglepő lobbista: maga Donald Trump.