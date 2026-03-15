Izrael legalább még három hétig tervezi a harcot Irán ellen

Az izraeli hadsereg még legalább három hétig tervezi a harcot Irán ellen – közölte Efi Defrin katonai szóvivő. Defrin azt mondta, Iránban még „ezernyi célpont” van, amelyet az izraeli hadsereg támadni szeretne. Hozzátette, hogy az Egyesült Államokkal egyeztetve az izraeli hadsereg arra is felkészült, hogy a harcok az idén április elejére eső pészah után is folytatódjanak. Izrael célja az iráni rezsim jelentős meggyengítése.

A háború kezdete óta a légierő mintegy négyszáz támadási hullámot hajtott végre Irán középső és nyugati részén. Ezek a támadások a rezsim infrastruktúrájának felszámolására, valamint a támadó- és védelmi rendszereket és a védelmi ipart működtetőket vették célba.

Az izraeli tűzoltóság közölte, hogy az Iránból indított egyik vasárnapi rakétatámadás után hat becsapódási helyszínt azonosítottak Izrael középső részén. Hármat Ramat-Ganban, kettőt Bné-Berakban és egyet Tel-Avivban. Azt gyanítják, hogy Irán kazettás robbanófejű rakétákat vetett be. A Bné-Berakban becsapódott lövedék könnyebben megsebesített egy 60 év körüli férfit. A mentőszolgálat szerint a lökéshullámok további három embert sebesítettek meg könnyebben, egy idősebb férfit Ramat-Ganban és két nőt Petah-Tikván. Két férfi Tel-Aviv déli részén sebesült meg könnyebben egy iráni rakétatámadásban.

Az izraeli hadseregnél tagadták azt az amerikai jelentést, miszerint fogytán vannak Izraelben az elfogórakéták. „Jelenleg nincs probléma az elfogórakéták készletével” – közölték a szóvivők. „Hosszú harcra készültünk fel. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet” – tették hozzá.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a hétvégén kijelentette, hogy Izrael „a közeljövőben nem tervez közvetlen tárgyalásokat a libanoni kormánnyal”. Véleménye szerint Izrael elvárja, hogy a libanoni kormány „jelentős lépéseket tegyen” a Hezbollah ellen, hogy megakadályozza az Izrael elleni támadásokat. (MTI)