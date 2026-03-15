Március 15. nagy kérdése: mennyi volt az annyi?

Nincs nemzeti ünnep számolgatás nélkül.
Tavaly október 23-án is megnéztük, hogyan teljesített Orbán Viktor és Magyar Péter, már ami a beszédeket illeti. Akkor Magyar miszlikbe aprította Orbánt, legalábbis a számok alapján.
Íme az idei összegzés:
- Orbán Viktor kicsit több mint 20 percet beszélt - Magyar viszont 50 percnél is többet.
- Orbán Viktor 1721 szóban oldotta meg mondandóját - Magyar Péter 3818 szót használt fel beszédében.
Kicsit menjünk beljebb:
- Orbán beszédében Brüsszel és variációi 17 alkalommal jelentek meg.
- A háború 16-szor, a béke viszont csak 5-ször, de ebben benne van, hogy a magyar "békeszerető és béketűrő" nép.
- Ukrajna 8-szor jelent meg. És Oroszország? Tipp? Valaki?
Igen, nullaszor.
- Magyarnál az olyan szavak domináltak, mint a szabad/szabadság/szabadon (sőt, egyszer még a sajtószabadság is szóba került), 40-nél is többször hangzott el a szűk egy órában.
- Brüsszel és Ukrajna nem jelent meg a beszédben, viszont kétszer is megemlítette az oroszokat.
- Ötször hangzott el különböző formákban, hogy „nem félünk” [valamitől].
- Ügynök: 3. Szégyen: 3 (egymás után).
- Béke/békés: 6. Háború 12 (ebből 1 világháború).
Szavalásból, irodalmi utalásból több volt, mint amennyit össze lehet számolni.