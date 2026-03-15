Meghalt Lőte Attila, a Madách Színház tagja

Meghalt Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész – közölte a Madách Színház. Lőte 1962-től visszavonulásáig a Madách Színház társulatának tagja volt. 91 éves korában halt meg.

A színház azt írja, Lőte Attila Szegeden született, 1957-ben végzett a Színművészeti Főiskolán, majd két évvel később a Madách Színházba szerződött, amelynek „haláláig szeretett és megbecsült tagja volt”.

Pályája során klasszikus és modern darabok jelentős szerepeit játszotta el, akár Shakespeare vagy Csehov művekről, akár a világsikerű musicalekről legyen szó. Volt Laertes a Hamletben, Szép Ernő Vőlegényének főszereplője, Rudi, nagy sikere volt a Black Comedyben, vagy A bolond lány című előadásban, Kovács kapitányként Molnár Ferenc Olympiájában, vagy Almádyként a Játék a kastélyban című darabban – írják. A Madách Színház közleménye szerint filmekben és tévéjátékokban is nagy sikert aratott, szerepelt A napfény ízében, Szabó István filmjében, vagy Szirtes Tamás tévéjátékában, a Csehov-novellákból készült Nyári keringőben. 2021-ben vonult vissza a színpadtól, utoljára a Mary Poppinsban Bumm tengernagyként láthatta a közönség.