Toroczkai László: Elmegyek Magyar Péter házához, mert állandóan menekül előlem

„Nem bántunk soha senkit. Nem támadunk soha senkit a származása, a vallása, politikai nézetei miatt. De!” – szúrta be mindenidők „de”-jét Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, hogy aztán március 15-i beszéde további pontjain a Kis Grófót hangosan üvöltetők büntetését ígérje és zsidózzon egy jót. Tudjuk le gyorsan ezeket a köröket, aztán térjünk át az izgalmasabb részre: a Bűnvadászokra és a Fidesz-Tisza együttműködés miatt őrlődő szimpatizánsokra.
Toroczkai éppen azt fejtegette, hogy hiába tagadja a Tisza, győzelem esetén ugyanúgy beengednék a migránsokat, mint ahogy a Fidesz, ami vendégmunkásokat hív be. Ezen a ponton így szólt: „Magyarország miniszterelnöke mindössze néhány nappal ezelőtt egy interjúban éppen azt ecsetelte, hogy Magyarországon lesz nemsokára Európa legnagyobb zsidó közössége.”
Ez aztán nagy fujjolást váltott ki a tömegből. Egyébként Orbán Viktor az ATV-nek adott interjújában ezzel arra utalt, hogy Európa többi részében, ahol muszlim hátterű bevándorlók vannak, a zsidók nem érzik magukat biztonságban az izraeli háborúk idején.
Implicit cigányozás többször is volt, több politikus is azt ígérte, a korrupt elit mellett a piti bűnözőket is megbüntetik. Toroczkai úgy fogalmazott, a fehérgallérosok mellett, lecsapnak „azokra az ezrekre” is, akik „magyar honfitársaink életét keserítik meg nap mint nap, akik nem tudnak beilleszkedni, akik éjfélkor azzal háborgatják a hajnalban munkába igyekvő honfitársainkat, hogy a miniszterelnök úr és Kubatov Gábor kedvencét, Kis Grófót maximális hangerőn üvöltetik, azokat is elővesszük”.
A pártelnök ezen túl beszélt arról, hogy míg az Fidesz szerint az ukránok avatkoznak be (szerinte is, de úgy gondolja, Volodimir Zelenszkij elnök megszólalásai inkább a Fidesznek kedveznek), a Tisza szerint pedig az oroszok (szerinte ez azért nem reális, mert a magyarok nem használják az orosz közösségi média platformot, a VKontakte-ot), addig a Mi Hazánk szerint a Facebook mögött álló Meta avatkozik be. Ezt azzal magyarázza, hogy Toroczkai és most már a Bűnvadászok is le lettek tiltva Facebookon. Pedig az elnök szerint Orbánnak elég lenne felhívnia Trumpot, és megoldódna a probléma.
Toroczkai azt is megígérte, hogy hétfőn újabb bizonyítékokat nyújt át a végrehajtó maffia ügyében, szerinte a szombaton Széchenyi-díjjal kitüntetett Trócsányi László volt igazságügyi miniszter is benne volt a korrupciós ügyben. Azt is megígérte, hogy ezután felkeresi Magyar Pétert a házánál, amit szerinte amúgy nem is tudott volna megvásárolni tisztességesen. Toroczkai szerint a Tisza elnöke érintett az általa felszámoló maffiaként emlegetett korrupciós hálózatban.
Soha nem voltak még ennyien a Mi Hazánk március 15-i ünnepségén, ami persze nem sokat jelent – úgy 5-600 embert –, hiszen a párt évről évre a Pilvax köz közepére veri fel a színpadot. A megnövekedett érdeklődés feltehetőleg betudható annak, hogy az utóbbi hónapok felmérései alapján a Tiszán és a Fideszen kívül egyedül nekik van esélyük bejutni a parlamentbe.
Toroczkai az utóbbi hónapokban arról beszélt, hogy koalícióban nem gondolkodnak, de azt is rendszeresen elmondja, hogy ha nincs meg egyik pártnak se a többsége, akkor le fog ülni a Tiszával és a Fidesszel is (ennek egyébként a Telex által kérdezett szakértők szerint nincs sok esélye). Toroczkai közös pontokat keresne a pártok vezetőivel, és garanciát kérne ezek megvalósításához. A szimpatizánsokat ezekről a lehetséges közös pontokról és arról kérdeztük, melyik nagypártban látják a jobb együttműködés lehetőségét.
A beszédek előtt egy oktatásban dolgozó nővel beszélgettem. Azt mondta, Magyar Péter nárcisztikus, nincs családja, tart tőle és Kapitány István is gyanús neki, de Radnai Márkra szívesen szavazna.
„Kár, hogy ő Magyar Péter bábja” – mondta a nő, aki utálja a „korrupt" Fideszt, de szerinte Toroczkaiéknak inkább velük kéne együttműködni. Toroczkaiban az a szimpatikus neki, hogy még nem sározta be magát. Becsületesnek tartja, olyan embernek, aki törődik a kisemberek gondjaival – gond alatt érti az egészségügyben és az oktatásban érezhető bérfeszültségeket.
Az idősebb pár egyik fele, egy mosolygós néni Toroczkaiban sem bízik, a bácsi még remél. Ők Bogár László (konteós közgazász) tanítványai, és meg vannak győződve róla, hogy mind a Fidesz, mind a Tisza ugyanannak a globális hatalmi elitnek a kezében van, amely évezredek óta a háttérből irányítja a világot – úgy Oroszországot, mint Kínát és Amerikát. Ebből fakadóan a néninek szinte mindegy, kivel paktál le a Mi Hazánk, de mivel Brüsszeltől tartanak, az oroszok befolyásolási kísérleteitől pedig nem, arra következtettem, hogy a Fidesz mégis közelebb állhat hozzájuk.
Egy fiatal srácot a beszédek után kaptam el egy szóra, ő minden március 15-i ünnepségen részt tervez venni, de amúgy a Tisza a legszimpatikusabb neki, rögtön utána a Mi Hazánk.
Ő egy Tisza-Mi Hazánk együttműködésnek örülne inkább, és már azzal elégedett lenne, ha a Toroczkaiék által tolt „végrehajtó maffiával” leszámolnának a választások után. Aztán rátér a Bűnvadászokra, amik szerinte néha jogilag megkérdőjelezhetően cselekednek, de annak örül, hogy fellépnek az agresszió ellen is.
Az ünnepségen Toroczkai László az általa létrehozott Közbátorságért díjjal tüntette ki a Bűnvadászokat, amit egyébként ő maga „hívott életre”. Az első ilyen díjat Toroczkai polgármestersége alatt az ásotthalmi határvédők kapták meg a „migránsok elleni” küzdelem miatt.
A Bűnvadászok az utóbbi hónapokban hatalmas megtekintésű videókkal jelentkezett YouTube-on, amikben a tolvajkergetők mintájára fenyítenek feltételezett bűnözőket és paterolnak ki feltételezett lakásfoglalókat. A nagydarab, fenyegető kiállású Bűnvadászok önbíráskodás-gyanús akcióinál a vidéki közbiztonság hiányára hivatkoznak, amire láthatóan jól reagálnak a magyar társadalom szélesebb rétegei.
A projekt mögött a Magyar Gárda örököseként a párt egyik képviselője, Bartal András által alapított Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) áll – de nem egyedül. A színpadra egy rakás embert fehívtak: több operatőr, jogászok, operációs vezető, állatvédelmis csapat, vágók, narrátorok és „marcona emberek”. A híresebb szereplők nevei nagy tapsot váltottak ki a tömegből.
A párt a kampány során nagyban támaszkodott a Bűnvadászokra, a párt képviselői azonban többször is megjegyezték, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a nagy nézettségű videókból szavazatok is származnak majd. Mindenesetre alig van olyan mi hazánkos politikus, aki nem készített volna közös fotót a csapat ikonikus kisbuszával.
A rendezvény után ez a busz begördült az utcába, nagyobb tömeg állta körbe, készültek a szelfik és egymásba csaptak a jobbkezek – főleg fiataloké.
Binder Csaba, a párt ifjúsági tagozatának elnöke is arról beszélt, hogy aki a Mi Hazánkra szavaz, az a Bűnvadászokra szavaz. A fideszes fiatalokhoz szólva a hatalom fáradtságáról és arról beszélt, hogy a Fidesz az „elmúlt 16 évben koporsóba taszította a magyar fiatalokat”. A tiszás fiataloktól azt kérte, ne engedjék átverni magukat a remény nevében, Magyar Péter múltját ajánlotta a figyelmükbe.
Egy skinhead srác azt mondta, szerinte sokat hozhat a pártnak a csatorna, „a bűn ellen vannak, ez mindenkinek tetszik”, mondja. Sőt, ő maga is önvédelmi csapatot alapított TikTokon, ezt részben a Bűnvadászok inspirálták – már „fel is vette a kapcsolatot” az egyik taggal.
A Bűnvadászokról a korábban idézett oktatásban dolgozó budapesti nőt is megkérdeztem. Neki a párt „fasiszta” dolgai nem tetszenek – a Bűnvadászokat nem is követi, és úgy gondolja, a cigányokat se kéne diszkriminálni. Ezt azzal egészíti ki, hogy a magyaroknak kell vinniük az országot, mert a cigányoknak más a kultúrája, nem mindenki tud integrálódni – ezt az oktatásban dolgozóként is érzi.
Toroczkai László a zsidózást azzal maszatolta el, hogy szerinte a magyar kormány feladta a bevándorlásellenes politikáját.
Miért adott Lázár hárommilliós állást Varga Judit férjének, aki történetesen Magyar Péter volt? Miért támadna Ukrajna magyar területen? Mi a bizonyíték a Tisza és Ukrajna együttműködésére? Egy esetleges választási vereségért Orbán vállalja a felelősséget, a Nyugat pedig szerinte vágott virág: színes, de el van vágva a talajtól.