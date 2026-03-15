„Volt Attilánk, Szent Istvánunk és Mátyás királyunk. És most van Orbán Viktorunk”

„Biztos Fidesz-kétharmad lesz. Csak a vörös rongyokba öltözött Budapesten nyer a Tisza, az ország többi része megint narancssárga lesz. Vidéken elfogyott a Tisza, ott azért nem hülyék az emberek”

– elemezte a választási esélyeket az Orbán Viktor-hűtőmágneseket áruló férfi. Amikor megpillantotta a pár méterre fotózkodó Győzikét, kicsit elhúzta a száját, de azt mondta, ennyi még belefér neki. „Ők a mi migránsaink, a török hódoltság óta velünk vannak. Az egri várat például egy cigány is védte” – mondta.

Nagyon fáradtan indult a Békemenet. Amikor fél 10-kor a cigányokon elmélkedő férfit hallgattam, az egész éjszakát átutazó erdélyieken és a lengyeleken kívül csak pár száz ember gyülekezett az Elvis Presley téren. Amikor megérkezett egy busz, ötven ember elindult a Margit híd felé, de az október 23-i hangulatnak nyoma sem volt. Akkor a Császár-Komjádi uszodától a Margit hídig terjedő terület minden részén gyülekeztek az emberek, ezúttal viszont óriási hézagok voltak a csoportok között.

Miközben Huth Gergely próbálta felrázni a rezignált gyülekezőket, egy székely zászlóval üldögélő társaság egy Fidesz-ellenes jelszavakkal összefestett padon elemezte a belpolitikai helyzetet. A 10 órányi buszozás után is meglepően friss székelyföldi nyugdíjas férfi azzal érvelt, hogy azért lesz kétharmad, mert nem lehet annyi hülye az országban, hogy ne kétharmaddal nyerjen a Fidesz. „A nyugdíjasok 80 százaléka például normális. Csak a fiatalok között rosszabb az arány” – mondta.