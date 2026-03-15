Zelenszkij bármilyen magyar kormánnyal együttműködne, ha az nem Putyin szövetségese

Miközben a kormánypártok szimpatizánsai Nem leszünk ukrán gyarmat feliratú molinó mögött gyülekeztek, a mezha.net kigyűjtötte Volodimir Zelenszkij szombati sajtóbeszélgetéséből a Magyarországra vonatkozó részeket.

Kérdésre válaszolva az ukrán elnök azt mondta: „A legrosszabb az egészben az, hogy a mai magyar kormány ukránellenes hangulatot terjeszt a magyar társadalomban. Ez mindenkinek árt. Szomszédok vagyunk. Ez rossz a két állam közötti gazdasági kapcsolatoknak, a háború utáni gazdaságnak és üzletnek, a kereskedelmi kapcsolatoknak, valamint a népeink közötti viszonynak. Amikor ilyen szomszédi kapcsolatokat mesterségesen teremtenek, abból semmi jó nem sül ki. Mi semmiképpen sem terjesztünk negatív hangulatot, gyűlöletet vagy megvetést Magyarország népe vagy az államunk állampolgárságával rendelkező nemzeti kisebbség iránt. És ezt mindenki tudja. Ellentétben azzal, ami a jelenlegi kormány alatt Magyarországon történik.”

Zelenszkij szerint a magyarországi információs térben, a médiában „a gyűlölet mindenütt jelen van”, az ukrán pénzszállítók „tényleges túszul ejtése” is az ellenségeskedés tudatos fokozásáról szól szerinte. A magyar kormány „következetes politikája”, hogy „folyamatosan ürügyeket keresnek” az Ukrajnának szánt források blokkolására, hogy ezzel „egy kicsit támogassák Oroszországot”.

Az ukrán elnök ígéri: „Bármely magyar vezetéssel, bármely olyan személlyel együttműködünk Magyarországon, aki együttműködni akar, békében élni Ukrajnával, nem akadályozni geopolitikai döntésünket, jó szomszédok lenni. Készek állunk baráti együttműködésre, ha ez a személy nem Putyin, az agresszor állam szövetségese.”

A kormánypárti plakátokon szereplő ukrán elnök kifejtette, hogy nem kívánja befolyásolni Magyarország belső döntéseit, és nem alkalmaz belpolitikai módszereket.