Zsidókra fújnak a mi hazánkosok

A miniszterelnök szerint hamarosan Magyarországon lesz Európa legnagyobb zsidóközössége, utalt Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a Pilvax közben, ami erős fujjolást váltott ki a jelenlévő 5-600 emberből.

A pártelnök a zsidózást azzal maszatolta el, hogy szerinte a magyar kormány feladta a bevándorlásellenes politikáját, mert vendégmunkásokat hív be mindenféle országokból. Toroczkai azt mondja, egyedül a Mi Hazánk nem engedné be a migránsokat, hiába mondja most azt a Tisza Párt, hogy ők nem tennék, szerinte valójában Brüsszel érdekeit szolgánák a győzelem esetén.