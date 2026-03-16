27 400 forintért már be lehet jutni a budapesti BL-döntőre

70 euró (27 400 forint) a legolcsóbb jegy a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjére, ami a Puskás Arénában lesz május 30-án. Az UEFA közlése szerint a döntőre összesen 61 400 belépőt osztanak ki, ebből 39 ezret lehet megvenni, bár nem egyszerűen. A két döntős csapat fejenként 17 200 jegyet kap, azaz összesen 4600 jegy kerülhet semleges szurkolókhoz.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A döntősök kapják a legolcsóbb, 70 eurós jegyet. A második kategóriában a 180 eurós (70 400 forint), a harmadikban a 650 eurós (254 ezer forint) belépők vannak, a legdrágább jegy 950 eurós (371 300 forint). Az árakat az UEFA a hivatalos értékesítési oldalán tette közzé. A belépőkre csütörtökön 11 óráig lehet pályázni, egy szurkoló legfeljebb két jegyet vásárolhat, az elosztásról sorsolás dönt. (MTI)

