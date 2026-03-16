A sportcsarnokharcos Orbán Viktort eddig gondosan megóvták attól, hogy kellemetlen kérdéseket kapjon

„Összességében a kampány, az egy nagyszerű alkalom. Én minden nap sok, hát inkább sok ezer emberrel találkozom. És látja, ismer engem, nyitottak vagyunk, a Lázárinfó az ennek egy szimbóluma is, az én fórumaimon is mind kérdés, tehát találkozunk az emberekkel” - osztotta meg másfél hete Rónai Egonnak Orbán Viktor, hogy ő a néppel találkozó politikusként látja magát.

Arra a kérdésre, hogy nem kapott-e kedvet, hogy kiálljon ugyanígy egy fórumra a piacon, mint Lázár, Orbán azt válaszolta, hogy majd eljön annak is az ideje, de ő most is kiáll, csak sportcsarnokokban. A közbevetésre, hogy azért az mégiscsak egy szervezett közönség, nem annyira spontán, Orbán válasza az volt, hogy „kétségkívül DPK-sok jönnek, igen”.

Új néz ki, most jött el az ideje, legalábbis most indul el olyan országjárásra Orbán, ahol kiáll terekre, és az ígéretek szerint bárki odamehet majd.

Tágra zárt sportcsarnokok

Átnézve azt a nyolc DKP-s fellépést, ahol sportcsarnokokban mikrofont markolva kérdezni lehetett Orbánt, két dolog lehetséges:

a nézőtéren szinte kizárólag fideszes politikusok/influenszerek ültek. Rákay Philip vagy Lázár János a vakszerencsére bízta magát, majd keresgélésnek tűnő színpadi tevékenység után szinte kizárólag fideszes politikusokat/influenszereket választott ki ott jobbra vagy balra a második sorban.

A DPK-turné november közepén úgy indult, hogy egy podcast stúdiót rendeztek be a színpadon, és profi médiamunkások lényegében interjút készítettek Orbánnal. (A független sajtót elkordonozták a rendezvényeken.) Rögtön az első állomáson, Győrben kiderült, hogy ha viszonylag normális, érdeklődő kérdéseket tesznek fel Orbánnak, mint tette azt az egyébként súlyosan fideszes TV2 munkatársa, Váczi Gergő, az rettenetesen felháborítja a megjelent híveket, még az ebben a körben a létező legsúlyosabb sértést, a tiszást is megkapta a nézőtérről. A közönség bevonását pedig eleinte azzal igyekeztek kipipálni, hogy Facebookon érkező kommentekből olvasott fel Rákay Philip és Szabó Zsófi. Például ezt szögezték Orbánnak: „Rengeteget tesz a békéért, mi az, ami a legnagyobb erőt adja Önnek ahhoz, hogy kitartson ebben a küzdelemben?”

Ennek a formátumnak a mélypontja kétségtelenül a váratlanul újraaktivált Csiszár Jenő szereplése volt, az ötödik alkalomra már át is alakították a formátumot. Egy Lázárinfó-szerűségre váltottak, ahol kiválasztott emberek tehették fel a kérdéseiket Orbánnak. Szegeden volt ennek a próbája december 20-án. És rögtön itt, valószínűleg az új formátum miatt átcsúszott egy nem leszervezett kérdés, Zsolt találta magát a mikrofon mögött, és okozott némi felindulást a helyszínen.

Zsolt: Orbánhoz és Tuzsonhoz lenne néhány rövid kérdésem. Az első, hogy miért hazudtok a gyermekekről? Az igazságügyi miniszter jelentésére gondolok. A második kérdés, hogy miért nem véditek meg a gyerekeket? A harmadik kérdés…

Lázár: Adjuk meg egymásnak a tiszteletet. Kicsit több türelmet kérek mindenkitől, nyugalom, nyugalom! A kérdezőt illeti a szó. Ha valakinek akarok, majd szót adok, most a kérdezőnél a szó. Kérlek, add meg te is a tiszteletet mindenkinek.

Zsolt: Megadom. Teljesen. A harmadik kérdés, hogy ki az a fontos ember, akinek a mocskosságait fedezitek? A negyedik kérdés, hogy miért loptátok el a gyerekeink jövőjét? Várom a válaszokat!

Lázár: Köszönjük a kérdéseket! Köszönjük a kérdéseket! Nyugalmat mindenkitől! Igazi Lázár-infós hangulat kezd lenni. Ez az! Nos, gyermekvédelem a kérdés, illetve az azzal kapcsolatos történések. Türelmet kérünk mindenkitől.

Orbán aztán válaszolt, majd Lázár a végén elég hevesen próbálta visszaverni az utolsó kérdést:

„Fölszámoltuk a gyermekszegénységet 13 év alatt Magyarországon, és ezt mi, fideszesek csináltuk, mert mi minden gyereknek esélyt és lehetőséget biztosítunk, függetlenül attól, hogy hova születik. Ebben az országban minden cigány gyerek boldogulni fog, amíg mi kormányzunk, és minden szegény gyerek lehetőséget kap arra, hogy megtalálja helyét az életben. Ez különböztet meg bennünket Tőletek, aki kérdeztél.”

Azért is idéztük hosszabban ezt a beszélgetést, mert több ilyen nem fordult elő. A rendszerhibát a rámenős Zsolt okozta, több próbálkozás után a helyi országgyűlési képviselőjelöltnél találta meg a gyenge pontot.

Zsolt, aki kijátszotta a DPK-rendszert

Pedig már Szegeden is alaposan felkészültek a szervezők. Hogy, hogy nem, de kérdezhetett a kiskunhalasi Bányai Gábor fideszes képviselő aktivistája.

Kérdez és kampányol

De megkapta a lehetőséget Szegeden a miskolci fideszes képviselő, Csöbör Katalin aktivistája is,. Valamint egy szentesi, egy makói és egy csongrádi fideszes képviselő.

Torday Henrietta kérdező, fideszes önkormányzati képviselő

Kiss Ádám kérdez Makóról és Kiss Ádám makói fideszes képviselő

Malik László kérdező, csongrádi Fidesz-KDNP-s képviselő

Magyarcsanádról pedig a fideszes polgármester is, aki egyben megyei közgyűlési képviselő is. Lázár többször kampányolt mellette, legutóbb 2024-ben.

Farkas János kérdező Magyarcsanádról, és Farkas János polgármester Magyarcsanádról

A fideszes hivatalos kötődést a megszólalók nem tartották lényeges információnak.

Mellettük mikrofonhoz jutott egy facebookos fideszes békeharcos is, és a Kurca TV szintén kormányzati propagandát terjesztő műsorvezetője is.

A 14 szegedi kérdezőből 8-nál némi keresés után kiderült, hogy a Fideszért harcol. Van, akinél nem volt kimutatható kapcsolat, közülük kérdezte például valaki ezt: „Egy kicsit így karácsony felé kérdezném, hogy Önöknek, mindkettőjüknek melyik a kedvenc karácsonyi bejglijük?”

Hét további gyűlés, éles kérdés nélkül