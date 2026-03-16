Csaknem 2 milliót fizetett Győrffy Balázs volt fideszes képviselő, aki részegen eltörte egy nő orrát, és két férfit is bántalmazott

Megszüntette az ügyészség az eljárást a volt fideszes EP-képviselő, Győrffy Balázs nőverési ügyében, miután Győrffy sikeresen megállapodott a nővel, akinek részegen eltörte az orrát, illetve a két másik bántalmazott férfival is – tudta meg a 24.hu. Ezt megerősítette a Fővárosi Főügyészség is. A részletekről a helyettes szóvivő nem beszélt, de a lap úgy tudja, Győrffy csaknem 2 millió forint jóvátételt fizetett a három érintettnek.

Győrffy Balázs az egyik Tusványoson Fotó: Kristóf Balázs/444

Győrffy Balázs 2024 augusztusában bántalmazta a három embert. A Fidesz jelentette be, hogy az EP-képviselő „ittas állapotban vitába keveredett egy hölggyel, és a vita tettlegességig fajult. Győrffy Balázs viselkedésére nincs mentség, aki ilyen vállalhatatlanul és elfogadhatatlanul cselekszik, annak azonnal távoznia kell a közösségünkből.” Győrffy elismerte tettét és lemondott. Súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt indult ellene eljárás. Azért úszhatta meg jóvátétellel az ügyet, mert a nőnek nem keletkeztek maradandó sérülései.